Vừa khoe được cầu hôn, vợ cũ Việt Anh chính thức lên tiếng và tiết lộ sự thật gây ngỡ ngàng

Trước những lời đồn đoán của dư luận xoay quanh chuyện được bạn trai cầu hôn, vợ cũ Việt Anh - người đẹp Hương Trần chính thức lên tiếng nói rõ.

Vừa qua, người đẹp Hương Trần - vợ cũ Việt Anh vướng ồn ào sắp "lên xe hoa" sau hơn 1 năm ly hôn. Thông tin này bắt nguồn từ động thái mới đây của bà mẹ đơn thân. Cụ thể trên trang cá nhân, vợ cũ Việt Anh đăng tải hình ảnh diện đồ xinh đẹp, trên tay ôm bó hoa lớn kèm chú thích: "Lễ mới được cầu hôn, không biết có nên nhận lời không".

Vì một phút trót 'sống ảo', Hương Trần vướng nghi án sắp tái hôn - Ảnh: FB

Chưa hết, khi nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và cư dân mạng, cô nàng không phủ nhận mà còn gửi lời cảm ơn và nói thêm: "Nếu lỡ lần này coi như ế truyền kiếp". Điều này càng khiến mọi người tin chắc rằng vợ cũ Việt Anh đã thực sự tìm được tình yêu mới sau biến cố hôn nhân, ngày lên xe hoa không còn xa.

Hậu ly hôn, Hương Trần ngày càng thăng hạng nhan sắc - Ảnh: FB

Tuy nhiên mới đây, Hương Trần đã lên tiếng đính chính. Theo đó, chỉ vì một phút bồng bột muốn "sống ảo", cô đã viết chuyện cầu hôn lên mạng xã hội. Vợ cũ Việt Anh cho biết hiện vẫn chưa có người yêu.

Hương Trần giải thích: "Không dại gì hơn dại gì luôn ạ. Hôm đó là sinh nhật của 1 người bạn và em mượn hoa để chụp sống ảo thôi, chứ sự thật em chưa có người yêu đâu. Như này thì làm sao anh nào dám tán nữa. Đính chính vẫn đang ế, các anh cứ bắn tim đi em nhận hết". Dưới phần bình luận, Hương Trần cũng nhận lỗi về mình vì "cái tội diễn hơi sâu".

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