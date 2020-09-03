Ly hôn đã lâu, Bằng Kiều vẫn không quên làm điều này cho vợ cũ, cách xưng hô gây chú ý

Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh là một trong số ít ỏi những đôi vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn.

Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng cuộc sống của Bằng Kiều và ca sĩ Trizzie Phương Trinh vẫn được công chúng quan tâm. Mối quan hệ tốt đẹp hiếm có của họ hậu ly hôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vào những dịp đặc biệt, cả hai không tiếc dành cho đối phương những lời chúc tốt đẹp. Thậm chí, họ còn thoải mái gặp mặt, cùng các con và bố mẹ hai bên trò chuyện vui vẻ "như chưa hề có cuộc ly hôn".

Cặp đôi không ngại đi du lịch chung với các con - Ảnh: FB

Mới đây, nhân dịp sinh nhật ca sĩ Trizzie Phương Trinh, Bằng Kiều gửi đến vợ cũ lời chúc tốt đẹp. Trên trang cá nhân, giọng ca "Trái tim bên lề" chia sẻ bức ảnh vợ cũ chụp cùng các con và mẹ ruột của anh kèm lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật bà bạn. Tuổi mới nhiều sức khỏe, luôn may mắn trong công việc và an yên trong đời sống. Happy birthday mẹ của các con tôi".

Đặc biệt, cách gọi "bà bạn" hay "mẹ của các con tôi" thể hiện hết sự quý mến, trân trọng mà Bằng Kiều dành cho Trizzie Phương Trinh.

Bằng Kiều đăng ảnh chúc mừng sinh nhật vợ cũ - Ảnh: FB

Ở tuổi ngoài 50, ca sĩ Trizzie Phương Trinh vẫn xinh đẹp và trẻ trung - Ảnh: FB

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kéo dài hơn 10 năm trước khi ly hôn. Họ có với nhau 3 người con trai, hiện đang sống cùng mẹ. Sau khi "đường ai nấy đi", anh mua một căn nhà gần đó để tiện đi lại, chăm sóc các con.

Hiện tại, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã tìm được tình yêu mới. Về phía Bằng Kiều, anh chọn cuộc sống độc thân sau khi chia tay Dương Mỹ Linh.

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