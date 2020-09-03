Đố ai nhận ra Lệ Quyên trong loạt ảnh 'giường chiếu', mặt không son phấn, đầu tóc rũ rượi

Nhan sắc của ca sĩ Lệ Quyên khi vừa ngủ dậy gây bất ngờ. Dù không son phấn, cô vẫn được khen nức nở bởi mặt mộc mịn màng.
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Là người của công chúng, ca sĩ Lệ Quyên rất biết cách chăm chút hình ảnh của bản thân. Mỗi khi xuất hiện trước truyền thông và khán giả, "nữ hoàng phòng trà" đều trang điểm kỹ lưỡng và chọn trang phục lộng lẫy nhất. Trên trang cá nhân, bà mẹ một con cũng liên tục khoe ảnh body gợi cảm, thần thái sang chảnh nhất.
Thế nhưng mới đây, Lệ Quyên bất ngờ tung ảnh mới ngủ dậy với mặt mộc lên mạng xã hội. Đã quen với hình ảnh "mặt hoa da phấn" nên khi giọng ca "Sầu tím thiệp hồng" bỏ lớp trang điểm, người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.
Lệ Quyên viết: "Mở cửa cho nắng ùa vào. Lùa tay vào mái tóc thơm tho bềnh bồng, tận hưởng những mênh mang của cuộc đời, của những khi an yên, không son phấn lòe loẹt, không tô vẽ viển vông, chỉ là chính mình".
Khoe bức ảnh mới ngủ dậy, đầu tóc rũ rượi khi chưa rời khỏi giường ngủ, Lệ Quyên vẫn xinh đẹp hút mắt. Để mặt mộc không trang điểm, nữ ca sĩ khoe được làn da mịn màng, trắng hồng. Cô được khen trẻ trung hơn nhiều so với hình ảnh sang trọng, quý phái thường thấy.
Cách đây không lâu, ca sĩ Lệ Quyên vướng ồn ào "cơm không lành, canh không ngọt" với chồng đại gia. Thông tin này khởi nguồn từ lúc cô bị bắt gặp đi mua sắm cùng trai trẻ vào buổi tối. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là tin đồn.