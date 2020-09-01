Ngọc Trinh diện váy ngắn cũn khoe vòng 1 'rực lửa', lột giày leo lên ghế nhún nhảy tưng bừng

Với ưu điểm hình thể nóng bỏng, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh luôn chọn những trang phục gợi cảm để trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Vừa qua, Ngọc Trinh đã tổ chức buổi tiệc mừng Instagram chạm mốc 5 triệu người theo dõi. "Nữ hoàng nội y" mời rất nhiều bạn bè đến chung vui. Có mặt trong bữa tiệc hầu hết đều thuộc hội siêu mẫu chân dài của Venus và những gương mặt đình đám trong showbiz. Đọ sắc bên dàn mỹ nữ chân dài, Ngọc Trinh nổi bật bởi 'bộ cánh' gợi cảm - Ảnh: FB

Cô khoe đường cong nuột nà bên Phượng Chanel - Ảnh: FB Diệu Nhi đến chúc mừng bạn thân - Ảnh: FB Xuất hiện cạnh hội chị em chân dài, Ngọc Trinh vẫn trở thành tâm điểm chú ý. "Gà cưng" Vũ Khắc Tiệp diện bộ váy ngắn cũn với vô số những đường cắt xẻ táo bạo khoe đường cong cơ thể nuột nà. Đặc biệt, cổ váy thiết kế cắt sâu giúp chân dài Trà Vinh phô trọn vòng 1 ngồn ngộn trước ống kính. Cách đây ít ngày, mỹ nhân "Vòng eo 56" từng bị chê vòng 1 lép kẹp. Có lẽ đây là cách Ngọc Trinh đáp trả dân mạng.

Ngọc Trinh khoe vòng 1 nóng bỏng khó cưỡng - Ảnh: FB Từ góc nghiêng, cô khoe lưng trần gợi cảm 'bỏng mắt' - Ảnh: FB Ở tuổi 31, Ngọc Trinh xinh đẹp hết nấc trong hình ảnh này - Ảnh: FB Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang chảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Diện váy nóng bỏng và gợi cảm, Ngọc Trinh vẫn vô tư bung xõa, ca hát nhún nhảy hết mình. Trong loạt ảnh được đăng tải, gây chú ý nhất là khoảnh khắc mỹ nhân "Vòng eo 56" tháo giày, đứng trên ghế nhún nhảy theo nhạc bên hội bạn thân. Vui quá nên Ngọc Trinh tháo giày, đứng lên ghế nhảy múa ca hát tưng bừng - Ảnh: Internet Sinh năm 1989, Ngọc Trinh là một trong những người mẫu nội y hot nhất hiện nay. Ở tuổi 31, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp vẫn giữ vững phong độ nhan sắc khó ai bì kịp. Với lợi thế hình thể, cô không ít lần gây bão mạng bởi gu thời trang táo bạo.

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