Lâu không lộ diện, Hoài Lâm gây hoang mang vì gương mặt bầm tím, quay clip với biểu hiện lạ lùng và khó hiểu

Hậu trường 03/09/2020 15:58

Lâu lắm mới xuất hiện trên mạng xã hội sau thời gian "biệt tăm biệt tích", ca sĩ Hoài Lâm khiến người hâm mộ hoang mang với loạt biểu cảm lạ.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào truyền cảm, ca sĩ Hoài Lâm hát được nhiều dòng nhạc khác nhau, từ dân ca đến nhạc trẻ sôi động. Anh từng được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên hiện tại, con đường âm nhạc của giọng ca sinh năm 1995 tụt dốc nhiều so với trước đây.

Không chỉ sự nghiệp mà cuộc sống hôn nhân của Hoài Lâm cũng gặp nhiều chông gai. Cách đây không lâu, con nuôi Hoài Linh vừa đổ vỡ cuộc hôn nhân với Lư Hoàng Bảo Ngọc.

Hôn nhân "đứt gánh giữa đường", sự nghiệp tụt dốc, Hoài Lâm sống kín tiếng hơn. Anh hạn chế xuất hiện, nhưng vẫn cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới. Người hâm mộ xem đây là một tín hiệu tích cực và hi vọng nam ca sĩ sớm ổn định tinh thần, quay lại sân khấu.

ca si hoai lam bi thuong 1
Sau khi hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống của Hoài Lâm được quan tâm nhiều hơn - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Hoài Lâm gây chú ý khi bất ngờ trở lại trên mạng xã hội sau thời gian vắng bóng. Cụ thể, anh chia sẻ clip ngồi trong xe hơi. Thế nhưng vết bầm tím trên gương mặt ông bố 2 con lại khiến fan hoang mang, lo lắng.

Hoài Lâm gây lo lắng khi tung clip với gương mặt bầm tím.

ca si hoai lam bi thuong 2
Vết bầm lớn dưới bọng mắt của Hoài Lâm - Ảnh: Cắt từ clip
ca si hoai lam bi thuong 5

Chưa hết, anh còn liên tục làm những hành động khó hiểu trong đoạn clip chỉ vỏn vẹn 15 giây - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh những bình luận lo lắng, nhiều người suy đoán có thể đây chỉ là tạo hình cho sản phẩm âm nhạc mới của nam ca sĩ. Không ít người cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Hoài Lâm sắp trở lại showbiz. 

Ly hôn đã lâu, Bằng Kiều vẫn không quên làm điều này cho vợ cũ, cách xưng hô gây chú ý

Ly hôn đã lâu, Bằng Kiều vẫn không quên làm điều này cho vợ cũ, cách xưng hô gây chú ý

Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh là một trong số ít ỏi những đôi vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Lâm và Bảo Ngọc ca sĩ Hoài Lâm cuộc sống của Hoài Lâm

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026