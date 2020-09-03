Lâu không lộ diện, Hoài Lâm gây hoang mang vì gương mặt bầm tím, quay clip với biểu hiện lạ lùng và khó hiểu

Lâu lắm mới xuất hiện trên mạng xã hội sau thời gian "biệt tăm biệt tích", ca sĩ Hoài Lâm khiến người hâm mộ hoang mang với loạt biểu cảm lạ.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào truyền cảm, ca sĩ Hoài Lâm hát được nhiều dòng nhạc khác nhau, từ dân ca đến nhạc trẻ sôi động. Anh từng được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên hiện tại, con đường âm nhạc của giọng ca sinh năm 1995 tụt dốc nhiều so với trước đây.

Không chỉ sự nghiệp mà cuộc sống hôn nhân của Hoài Lâm cũng gặp nhiều chông gai. Cách đây không lâu, con nuôi Hoài Linh vừa đổ vỡ cuộc hôn nhân với Lư Hoàng Bảo Ngọc.

Hôn nhân "đứt gánh giữa đường", sự nghiệp tụt dốc, Hoài Lâm sống kín tiếng hơn. Anh hạn chế xuất hiện, nhưng vẫn cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới. Người hâm mộ xem đây là một tín hiệu tích cực và hi vọng nam ca sĩ sớm ổn định tinh thần, quay lại sân khấu.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống của Hoài Lâm được quan tâm nhiều hơn - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Hoài Lâm gây chú ý khi bất ngờ trở lại trên mạng xã hội sau thời gian vắng bóng. Cụ thể, anh chia sẻ clip ngồi trong xe hơi. Thế nhưng vết bầm tím trên gương mặt ông bố 2 con lại khiến fan hoang mang, lo lắng.

Hoài Lâm gây lo lắng khi tung clip với gương mặt bầm tím.

Vết bầm lớn dưới bọng mắt của Hoài Lâm - Ảnh: Cắt từ clip

Chưa hết, anh còn liên tục làm những hành động khó hiểu trong đoạn clip chỉ vỏn vẹn 15 giây - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh những bình luận lo lắng, nhiều người suy đoán có thể đây chỉ là tạo hình cho sản phẩm âm nhạc mới của nam ca sĩ. Không ít người cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Hoài Lâm sắp trở lại showbiz.

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