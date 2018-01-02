Vừa công khai hẹn hò, 'Bé An' Hùng Thuận và bạn gái đã có 1 đêm kỷ niệm tình yêu táo bạo thế này đây

Hậu trường 02/01/2018 15:52

Bé An của “Đất phương Nam” được ngưỡng mộ khi tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm yêu nhau lãng mạn như trong phim Hàn cho bạn gái mới. Không gian đêm tiệc là một căn phòng riêng tư đầy nến và hoa hồng.

 

Hôm qua, nhân ngày đầu năm 2018, Hùng Thuận bất ngờ công khai mối quan hệ yêu đương với một nữ DJ xinh đẹp. Bạn gái "bé An" tên là Đặng Thái Hưng, sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, xinh xắn không kém cạnh các hot girl đình đám của showbiz Việt. Trước đây, cặp đôi này từng nhiều lần dính nghi vấn hẹn hò nhưng đến bây giờ mới chính thức công khai với người hâm mộ.

Tối cùng ngày, nam diễn viên tổ chức một bữa tiệc rình rang để kỷ niệm 1 năm yêu nhau với Thái Hưng. Chiều lòng người đẹp, Hùng Thuận không ngại khi tự tay trang trí một căn phòng lãng mạn như trong phim Hàn.

Giữa lối đi dẫn vào không gian riêng tư, nam diễn viên lấp đầy nến và hoa hồng, tạo nên một khung cảnh lung linh, rực rỡ. Những hình ảnh này được bạn gái Hùng Thuận chia sẻ trên trang cá nhân và khiến nhiều người ganh tị “nổ đom đóm mắt”.

Vừa công khai hẹn hò, 'Bé An' Hùng Thuận và bạn gái đã có 1 đêm kỷ niệm tình yêu táo bạo thế này đây - Ảnh 1
Hùng Thuận công khai bạn gái xinh đẹp vào đúng ngày đầu năm mới - Ảnh: FBNV
Vừa công khai hẹn hò, 'Bé An' Hùng Thuận và bạn gái đã có 1 đêm kỷ niệm tình yêu táo bạo thế này đây - Ảnh 2
DJ Thái Hưng rất hạnh phúc khi tìm được người bạn trai “soái ca” - Ảnh: FBNV
Vừa công khai hẹn hò, 'Bé An' Hùng Thuận và bạn gái đã có 1 đêm kỷ niệm tình yêu táo bạo thế này đây - Ảnh 3
Cặp đôi đã trải qua đêm kỷ niệm 1 năm yêu nhau rất lãng mạn - Ảnh: FBNV
Vừa công khai hẹn hò, 'Bé An' Hùng Thuận và bạn gái đã có 1 đêm kỷ niệm tình yêu táo bạo thế này đây - Ảnh 4
Tất cả mọi thứ đều do Hùng Thuận tự tay chuẩn bị cho bạn gái - Ảnh: FBNV
Vừa công khai hẹn hò, 'Bé An' Hùng Thuận và bạn gái đã có 1 đêm kỷ niệm tình yêu táo bạo thế này đây - Ảnh 5
Chi tiết chiếc giường xa xa lọt vào bức ảnh khiến nhiều người chú ý - Ảnh: FBNV
Vừa công khai hẹn hò, 'Bé An' Hùng Thuận và bạn gái đã có 1 đêm kỷ niệm tình yêu táo bạo thế này đây - Ảnh 6
Các fan cho rằng Hùng Thuận và bạn gái thật táo bạo khi khoe không gian riêng tư thế này - Ảnh: FBNV
Vừa công khai hẹn hò, 'Bé An' Hùng Thuận và bạn gái đã có 1 đêm kỷ niệm tình yêu táo bạo thế này đây - Ảnh 7
Bạn gái Hùng Thuận bị nhiều bạn bè trêu chọc khi đăng ảnh kỷ niệm 1 năm yêu nhau - Ảnh: FBNV
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