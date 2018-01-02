Vừa công khai hẹn hò, 'Bé An' Hùng Thuận và bạn gái đã có 1 đêm kỷ niệm tình yêu táo bạo thế này đây

Hôm qua, nhân ngày đầu năm 2018, Hùng Thuận bất ngờ công khai mối quan hệ yêu đương với một nữ DJ xinh đẹp. Bạn gái "bé An" tên là Đặng Thái Hưng, sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, xinh xắn không kém cạnh các hot girl đình đám của showbiz Việt. Trước đây, cặp đôi này từng nhiều lần dính nghi vấn hẹn hò nhưng đến bây giờ mới chính thức công khai với người hâm mộ.

Tối cùng ngày, nam diễn viên tổ chức một bữa tiệc rình rang để kỷ niệm 1 năm yêu nhau với Thái Hưng. Chiều lòng người đẹp, Hùng Thuận không ngại khi tự tay trang trí một căn phòng lãng mạn như trong phim Hàn.