Vừa công khai có bạn trai, Hoa hậu H'Hen Niê tung ảnh cưới đẹp như cổ tích: 'Hen cũng phải thành cô dâu'

Tung ảnh cưới đẹp lung linh, Hoa hậu H'Hen Niê nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ. Tuy nhiên vì sợ bị hiểu nhầm, nàng hậu giải thích ngay sau đó.

Trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi tung ảnh diện váy cưới xinh lung linh. Sợ mọi người hiểu lầm, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn cẩn thận giải thích cô chỉ chụp ảnh khi tới dự triển lãm cưới. Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 thanh minh: "Không phải tớ chụp cưới mà tớ dự triển lãm cưới của chị Phương My... Hòa nhịp với triển lãm hôm nay nên Hen cũng phải thành cô dâu, cô dâu như vậy ổn không ah mọi người?".

Hoa hậu H'Hen Niê đẹp lung linh trong tà váy cưới - Ảnh: FB Sợ bị hiểu lầm, cô nàng giải thích đây chỉ là ảnh chụp khi dự triển lãm - Ảnh: FB Chỉ sau ít phút đăng tải, bài viết của nàng hậu Tây Nguyên nhận về số lượt like và bình luận rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người không ngớt lời khen ngợi khi H'Hen Niê khoác lên người chiếc váy cưới trắng sang trọng và tinh tế. Người hâm mộ tấm tắc ngợi khen: "Đẹp quá đi chị ơi"; "Cô dâu đẹp quá Hen ơi"; "Rụng tim luôn đó chị"; "Chờ một ngày chị lên xe bông nhưng đừng sớm quá nhé chị"; "Cô dâu đẹp nhất thế giới"; "Chị để tóc dài đẹp nhiều! Nhìn rất đẹp"...

Cô được mọi người ngợi khen hết lời vì nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: FB Cách đây không lâu, Hoa hậu H’Hen Niê nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo người hâm mộ khi tiết lộ đã có bạn trai. Theo đó, người đàn ông này hơn cô 3 tuổi, dù không phải đại gia giàu có nhưng rất yêu thương nàng hậu và tôn trọng gia đình bạn gái. Cũng theo thông tin được tiết lộ, anh chàng này không hoạt động nghệ thuật. Hiện cô vẫn chưa công khai danh tính bạn trai vì sợ cuộc sống của anh và gia đình bị ảnh hưởng. Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông, H’Hen Niê cho biết thời điểm này vẫn chưa có ý định kết hôn. Cô và bạn trai đều thống nhất khoảng 3 đến 4 năm nữa mới làm đám cưới vì muốn lo cho người thân tốt nhất.

Bị nói thêu dệt xuất thân nghèo khó dù gia đình khá giả, Hoa hậu H'Hen Niê đáp trả bất ngờ "Bạn hiểu gì về Hen? Liệu có chăng bạn là hàng xóm hay người thân của Hen mà nói hay đến vậy?", Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng khi bị động chạm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-cong-khai-co-ban-trai-hoa-hau-hhen-nie-tung-anh-cuoi-dep-nhu-co-tich-hen-cung-phai-thanh-co-dau-335552.html