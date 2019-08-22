Bị nói thêu dệt xuất thân nghèo khó dù gia đình khá giả, Hoa hậu H'Hen Niê đáp trả bất ngờ

"Bạn hiểu gì về Hen? Liệu có chăng bạn là hàng xóm hay người thân của Hen mà nói hay đến vậy?", Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng khi bị động chạm.

Ít giờ trước, Hoa hậu H'Hen Niê khiến dư luận xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc trên trang Facebook cá nhân. Dù chỉ là một status bâng quơ không chỉ đích danh ai nhưng dân mạng vẫn ngầm hiểu rằng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đang nói đến phát ngôn của nhà thiết kế (NTK) Việt Hùng. Cụ thể trong một bài phỏng vấn mới đây, NTK Việt Hùng bất ngờ nói về thân thế của nàng hậu Tây Nguyên: "Mọi người cứ thêu dệt về cuộc đời cô ấy là khó khăn, chăn bò, trồng cây, nuôi heo. Thật sự, gia đình cô ấy không khó khăn đâu, ngược lại là kinh tế khá giả. Hen không phải lao động như một cô gái dân tộc cùng trang lứa. Hen đã vào giới giải trí từ lâu rồi".

NTK Việt Hùng nổi tiếng là người có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo Hoa hậu - Ảnh: Internet Bị nói thêu dệt cuộc đời mình khó khăn hơn trước công chúng, H'Hen Niê đáp trả: "Nhạc sĩ Nguyễn Cường từng sống cả chục năm trời để hiểu cuộc sống của bà con Tây Nguyên, mới viết được những bài hát hay lại chân tình, cảm xúc đến thế. Cả nhà văn Nguyên Ngọc, tác giả Rừng xà nu nổi tiếng cũng sống ở Tây Nguyên cả mấy chục năm, mới đủ hiểu người dân nơi đây, rồi mới có những tác phẩm giá trị và ý nghĩa về buôn làng. Còn bạn? Bạn hiểu gì về Hen? Liệu có chăng bạn là hàng xóm hay người thân của Hen mà nói hay đến vậy?".

Bài viết của Hoa hậu H'Hen Niê làm mọi người liên tưởng đến phát ngôn mới đây của NTK Việt Hùng - Ảnh: FB Tiếp đó, cô nhấn mạnh: "Mà thôi, bạn cứ yên tâm, từ nay gia đình Hen sẽ như vậy, sẽ khá giả lên từ vật chất và giàu có trong tinh thần, tình cảm gia đình và xã hội. Hen hứa, vì cuộc sống đã quá ưu ái cho Hen nên Hen sẽ không phụ lòng của mọi người mà cố gắng". Câu chuyện vượt khó của chân dài Ê Đê từng trở thành nguồn cảm hứng của nhiều người - Ảnh: FB Mọi người để lại bình luận chia sẻ với nàng hậu - Ảnh: FB Dưới bài viết, bạn bè và fan hâm mộ để lại bình luận đứng về phía H'Hen Niê và không ngừng động viên cô.

Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng khi bị bàn tán vì để tóc dài Mới đây, trên trang cá nhân, H'Hen Niê chia sẻ cô muốn thay đổi hình ảnh sau đăng quang. Người đẹp khẳng định sẽ để tóc dài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-noi-theu-det-xuat-than-ngheo-kho-du-gia-dinh-kha-gia-hoa-hau-hhen-nie-dap-tra-bat-ngo-335304.html