Vừa công khai có bạn trai, Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ thời gian 'lên xe hoa' đầy bất ngờ

Sau 2 năm đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê hạnh phúc công khai đã có bạn trai. Mới đây, "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" cũng bất ngờ chia sẻ về chuyện kết hôn.

Cách đây không lâu, Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ tiết lộ đã có bạn trai. Theo đó, người này hơn cô 3 tuổi, không làm nghệ thuật. Phủ nhận chuyện bạn trai là đại gia giàu có, chân dài này cho biết anh là người tử tế, giỏi giang và tôn trọng gia đình người yêu.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, nàng hậu Tây Nguyên có nhiều chia sẻ thú vị về chuyện tình cảm. H'Hen Niê bộc bạch, khi bên cạnh bạn trai cô vô cùng nhõng nhẽo, trẻ con và gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ mình là hoa hậu, người nổi tiếng.

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ bạn trai là người đàn ông vui tính, sống tình cảm. Anh biết quan tâm và chăm sóc bạn gái làm cô nhớ đến ông ngoại - Ảnh: FB

H'Hen Niê không công khai với công chúng danh tính bạn trai vì sợ cuộc sống của anh và gia đình bị làm phiền - Ảnh: FB

Đặc biệt, cô cũng thẳng thắn chia sẻ về vấn đề kết hôn. Nàng hậu Ê Đê cho biết, cô và bạn trai dự định ít nhất 3 đến 4 năm nữa mới làm đám cưới. Bởi cả hai đều sinh ra trong gia đình không mấy dư dả nên muốn tập trung phát triển sự nghiệp lo cho người thân.

"Gia đình Hen đông con, để lo cuộc sống ổn định cho tất cả mọi người còn cần thêm rất nhiều thời gian. Hen muốn làm tròn trách nhiệm của chị lớn trong gia đình. Thời điểm này, chưa phù hợp cho Hen lập gia đình riêng", nàng hậu tâm sự trên VOV.

Nàng hậu rất thích diễn xuất, tuy nhiên cô thấy khả năng của mình vẫn chưa đủ. Sau khi trao lại vương miện, H'Hen Niê sẽ trau dồi thêm kỹ năng này - Ảnh: FB

Chia sẻ về cảm xúc khi sắp hết nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê cảm thấy mình ngày càng trưởng thành, bản lĩnh hơn. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa, đặc biệt về tiếng Anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-cong-khai-co-ban-trai-hoa-hau-hhen-nie-tiet-lo-thoi-gian-len-xe-hoa-day-bat-ngo-334914.html