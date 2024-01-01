Vừa chia tay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, sao nữ Vbiz khoe nhẫn cầu hôn đúng vào thời khắc giao thừa, ‘chị em’ đồng loạt chúc mừng

Chị đẹp” đã đăng ảnh được bạn trai cầu hôn vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Mới đây, Thái Trinh gây sốt khi tung khoảnh khắc ngầm thông báo được cầu hôn. Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh mỉm cười hạnh phúc, "flex" nhẫn kim cương ở ngón áp út kèm chia sẻ: "Kịp KPI". Đồng thời, cũng như nhiều mỹ nhân Vbiz khác, Thái Trinh chọn cách giấu mặt danh tính "nửa kia". Thái Trinh gây sốt khi tung khoảnh khắc ngầm thông báo được cầu hôn. Ngay lập tức dưới bài viết của “chị đẹp” Thái Trinh có nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Diệu Nhi, Phạm Quỳnh Nga, Phạm Lịch,... đã để lại những bình luận thể hiện sự bất ngờ trước màn "flex" của Thái Trinh đúng thời khắc trọng đại của một năm. Hiện tại, danh tính của "nửa kia" Thái Trinh vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Thái Trinh từng tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và chạm mặt tình cũ Quang Đăng. Trước khi có cái kết viên mãn, Thái Trinh cũng trải qua một vài mối tình trong đó được chú ý nhất là chuyện tình yêu của Thái Trinh và Quang Đăng. Cặp đôi từng có thời gian yêu nhau gần 3 năm nhưng sau đó chia tay trong ồn ào vì nghi vấn "người thứ ba". Tháng 9/2019, Thái Trinh xác nhận đã chia tay Quang Đăng nhưng từ chối tiết lộ lý do. Sau khi đường ai nấy đi, cả hai đã có cuộc sống mới, tập trung tối đa vào công việc. Chuyện tình của Thái Trinh và Quang Đăng từng được ngưỡng mộ nhưng chia tay trong ồn ào. Sau chia tay được vài tháng thì Thái Trinh vướng tin đồn có bạn trai mới kém tuổi tên là Long Evans. Không lâu sau đó, cả hai cũng chính thức công khai mối quan hệ của mình với khán giả. Cứ ngỡ sau tất cả, Thái Trinh sẽ tìm được một bến đỗ mới thì mới đây, cô lại xác nhận đã chia tay Long Evans hồi năm 2022.

Sau đó, Thái Trinh hẹn hò với bạn trai kém tuổi Long Evans, nhưng cũng chia tay sau đó. Riêng Quang Đăng, hậu chia tay Thái Trinh, nam vũ công đã tìm thấy hạnh phúc mới. Vào tháng 6/2023, Quang Đăng công khai bạn gái mới là người đẹp Yee Pink đến từ Trung Quốc. Theo chia sẻ từ Quang Đăng, anh và bạn gái mới Yee Pink chính thức hẹn hò đến nay được gần 3 năm. Yee Pink từng là học trò của nam vũ công khi anh sang Trung Quốc dạy vũ đạo. Qua những buổi giao lưu về nhảy, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho nhau. Quang Đăng công khai bạn gái mới là người đẹp Yee Pink đến từ Trung Quốc Sau khi tình yêu đi qua, Thái Trinh xuất hiện với một hình ảnh đầy năng lượng, mới mẻ và trong trẻo. Cô nàng thay đổi mái tóc của mình theo hướng trẻ trung hơn, đồng thời, nhan sắc của Thái Trinh cũng được nhận xét là càng thăng hạng, minh chứng là cô nàng sáng ngời ngời trong từng bức ảnh. Những năm qua, Thái Trinh cũng ít ra mắt sản phẩm âm nhạc, chủ yếu đầu tư vào các dự án acoustic, hát cover. Vài năm trở lại đây, Thái Trinh cũng ít ra mắt sản phẩm âm nhạc, chủ yếu đầu tư vào các dự án acoustic, hát cover,… Về chuyện tình yêu, ca sĩ Thái Trinh từng thẳng thắn chia sẻ cô cảm thấy rất hận người cũ và thừa nhận bản thân "khó yêu" hơn trước… Nhưng ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đã có tình yêu mới, hứa hẹn một đám cưới đẹp trong năm 2024.

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