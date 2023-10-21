Thái Trinh có hành động bất ngờ khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng và người mới tại sự kiện hậu 3 năm chia tay ồn ào?

Hậu trường 21/10/2023 07:25

Cả hai đã chia tay trong ồn ào vì nghi vấn "người thứ ba". Sau khi đường ai nấy đi, cả hai đã có cuộc sống mới, tập trung tối đa vào công việc.

Thái Trinh được biết đến là một ca sĩ cover trong làng nhạc Việt. Cô còn từng tham gia The Voice 2012, là học trò của Hồ Ngọc Hà. Thái Trinh có khả năng sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ như: guitar, piano, ukulele... Còn Quang Đăng từng là thành viên của nhóm Bước Nhảy. Năm 2012, anh giành vị trí á quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy. Vũ công còn thử sức đóng phim và mở một trung tâm dạy nhảy. 

Thái Trinh có hành động bất ngờ khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng và người mới tại sự kiện hậu 3 năm chia tay ồn ào? - Ảnh 1
Thái Trinh và Quang Đăng hẹn hò hồi năm 2016. Cả hai gắn bó và đồng hành trong công việc, cuộc sống và là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của Vbiz

Thái Trinh và Quang Đăng hẹn hò hồi năm 2016. Cả hai gắn bó và đồng hành trong công việc, cuộc sống và là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của Vbiz. Tuy nhiên, mối tình kéo dài khoảng 3 năm thì cặp đôi bất ngờ thông báo chia tay khiến nhiều người tiếc nuối.

Thái Trinh có hành động bất ngờ khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng và người mới tại sự kiện hậu 3 năm chia tay ồn ào? - Ảnh 2
Mới đây, ngày 19/10, Thái Trinh hiếm hoi có mặt tham dự một họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh

Mới đây, ngày 19/10, Thái Trinh hiếm hoi có mặt tham dự một họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý vô tình Quang Đăng cũng có tham dự buổi lễ này cùng với bạn gái mới. Xuất hiện tại sự kiện, Thái Trinh mặc thiết kế xuyên thấu, khoe vai trần gợi cảm.

Thái Trinh có hành động bất ngờ khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng và người mới tại sự kiện hậu 3 năm chia tay ồn ào? - Ảnh 3
Đáng chú ý vô tình Quang Đăng cũng có tham dự buổi lễ này cùng với bạn gái mới

Đặc biệt, khi thấy tình cũ Quang Đăng trên sân khấu, giọng ca sinh năm 1993 không có hành động né tránh như trước mà còn tập trung chăm chú theo dõi. Thậm chí, ca sĩ Thái Trinh còn đứng dậy vỗ tay ủng hộ, nở nụ cười rất tươi. Có thể thấy cô rất thoải mái, vui vẻ dù chạm mặt người yêu cũ và tình mới tại sự kiện.

Thái Trinh có hành động bất ngờ khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng và người mới tại sự kiện hậu 3 năm chia tay ồn ào? - Ảnh 4
Khi thấy tình cũ Quang Đăng trên sân khấu, giọng ca sinh năm 1993 không có hành động né tránh như trước mà còn tập trung chăm chú theo dõi

Trước đó, cả hai đã chia tay trong ồn ào vì nghi vấn "người thứ ba". Sau khi đường ai nấy đi, cả hai đã có cuộc sống mới, tập trung tối đa vào công việc. Tháng 6/2023 vừa qua, Quang Đăng công khai bạn gái mới là người đẹp Yee Pink đến từ Trung Quốc.

Theo chia sẻ từ Quang Đăng, anh và bạn gái mới Yee Pink chính thức hẹn hò đến nay được gần 3 năm. Yee Pink từng là học trò của nam vũ công khi anh sang Trung Quốc dạy vũ đạo. Qua những buổi giao lưu về nhảy, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Thái Trinh có hành động bất ngờ khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng và người mới tại sự kiện hậu 3 năm chia tay ồn ào? - Ảnh 5
Thái Trinh vẫn độc thân hậu chia tay Quang Đăng. Thời điểm chia tay, cô cho biết rất hận nam vũ công và không muốn giữ mối quan hệ bạn bè với người cũ

"Tôi và Yee Pink cảm thấy đối phương rất thú vị. Tôi và cô ấy muốn mọi người thấy được mặt mới lạ đáng yêu này. Chúng tôi muốn cùng nhau truyền cảm hứng tích cực tới mọi người như một cặp đôi nghịch ngợm mà cũng rất gần gũi và giải trí" - anh chia sẻ.

Về Thái Trinh vẫn độc thân hậu chia tay Quang Đăng. Thời điểm chia tay, cô cho biết rất hận nam vũ công và không muốn giữ mối quan hệ bạn bè với người cũ. Thái Trinh từng cho biết: "Tôi không giữ mối quan hệ với tình cũ sau chia tay. Bởi tôi vẫn còn hận anh ấy. Thay vì tôi chôn giấu mối hận, tôi để cho cảm xúc diễn ra tự nhiên". 

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Từ khóa:   thái trinh - quang đăng Thái trinh Quang Đăng-Thái Trinh

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