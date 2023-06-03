Sau 3 năm chia tay Thái Trinh, vũ công Quang Đăng công khai quan hệ tình cảm với hot girl ngoại quốc

Sau khi chia tay ca sĩ Thái Trinh , vũ công Quang Đăng tập trung phát triển sự nghiệp và dần kín tiếng về những mối quan hệ tình cảm trước truyền thông. Mới đây, nam vũ công khiến khán giả bất ngờ công khai khoảnh khắc với cô gái lạ được cho là người yêu mới của anh.

Theo đó, trên trang cá nhân, Quang Đăng có dòng chia sẻ tình cảm về bạn gái: "Quốc tế Thiếu nhi, nếu không ai làm gì thì mình xin công khai thiếu nhi của mình nhé". Ngay lập tức, cô gái này cũng có bài viết tương tự: "Nếu không ai làm gì thì mình xin công khai người nuôi mình nhé".

Quang Đăng công khai bạn gái mới

Được biết, cô gái này là người Trung Quốc và có tên Yee Pink. Đây là hot girl ngoại quốc nổi tiếng trên mạng xã hội, thường xuất hiện trong các video vũ đạo của nam vũ công. Cô nàng hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Bạn gái ngoại quốc thường xuất hiện trong các video vũ đạo của nam vũ công

Yee Pink là hot girl Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội

Trước Yee Pink, Quang Đăng từng có hơn 2 năm yêu Thái Trinh. Cặp đôi này từng công khai mối quan hệ tình cảm từ cuối năm 2017 và luôn được xếp vào danh sách cặp đôi đẹp của Vbiz. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay trong ồn ào vì nghi vấn "người thứ ba". Quyết định đường ai nấy đi đã làm khán giả vô cùng bất ngờ và tiếc nuối.

Quyết định đường ai nấy đi của Quang Đăng và Thái Trinh từng khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ và tiếc nuối

Sau chia tay, Thái Trinh từng công khai hẹn hò với bạn trai gymer kém 4 tuổi nhưng mối quan hệ cũng nhanh chóng kết thúc

Sau khi đường ai nấy đi, Quang Đăng và Thái Trinh đã chọn cho mình cuộc sống mới, tập trung tối đa vào công việc. Vào năm 2021, Thái Trinh công khai hẹn hò với Long Evans - bạn trai gymer kém 4 tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ cũng nhanh chóng kết thúc vì nữ ca sĩ cảm thấy không còn phù hợp với mối quan hệ này.