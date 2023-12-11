Thái Trinh lên tiếng về khoảnh khắc 'ngại ngùng' khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng, khẳng định rõ một điều này!

Hậu trường 11/12/2023 08:46

Trong tập mới nhất của Chị đẹp đạp gió, có cảnh Quang Đăng tập luyện vũ đạo cho đội Thái Trinh khiến cư dân mạng gây tranh cãi.

Mối tình đẹp của Thái Trinh và Quang Đăng từng được nhiều người hâm mộ yêu mến. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi năm 2016 và cùng đồng hành trong công việc, cuộc sống. Tuy nhiên, mối tình kéo dài khoảng 3 năm thì cặp đôi bất ngờ thông báo chia tay khiến nhiều người tiếc nuối.

Thái Trinh lên tiếng về khoảnh khắc 'ngại ngùng' khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng, khẳng định rõ một điều này! - Ảnh 1
Mối tình đẹp của Thái Trinh và Quang Đăng từng được nhiều người hâm mộ yêu mến

Thời gian qua, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã thu hút nhiều sự quan tâm. Trong tập mới nhất phát sóng, có cảnh Quang Đăng tập luyện vũ đạo cho đội Thái Trinh khiến cư dân mạng gây tranh cãi. Một số khán giả cho rằng ban biên tập đã cố tình dựng chú trọng vào biểu cảm của Thái Trinh và tình cũ Quang Đăng khi luyện tập trong hậu trường để hút lượng người xem. Trong khi đó, nữ ca sĩ đang cố gắng "né" chạm mặt tình cũ.  

Thái Trinh lên tiếng về khoảnh khắc 'ngại ngùng' khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng, khẳng định rõ một điều này! - Ảnh 2
Trong tập mới nhất phát sóng, có cảnh Quang Đăng tập luyện vũ đạo cho đội Thái Trinh khiến cư dân mạng gây tranh cãi

Trước tranh cãi này, tối 10/12, Thái Trinh đã đăng tâm thư dài chia sẻ về hành trình đạp gió cùng các chị đẹp. Cô cũng cho biết bản thân cần phải trau dồi nhiều hơn sau khi bị loại khỏi chương trình. Đáng chú ý, nữ ca sĩ cũng làm rõ thông tin liên quan đến việc gặp gỡ và làm việc cùng Quang Đăng.

Thái Trinh cho biết ekip đã hỏi ý cô trước khi sắp xếp biên đạo Quang Đăng hỗ trợ nhóm: "Có khán giả lo ngại rằng chương trình cố tình sắp xếp để Trinh và Đăng gặp nhau gây bối rối cho cả hai. Thật lòng Trinh rất cảm ơn mọi người đã thương yêu và lo lắng cho Trinh nhe. Nhưng Trinh muốn chia sẻ để mọi người an tâm hơn. Trước khi tham gia chương trình, ekip đã hỏi Trinh có thấy bất tiện nếu làm việc với Quang Đăng hay không, nếu có thì chương trình sẽ có cách tránh né cho Trinh. Trinh đã nói rõ rằng không sao cả". 

Thái Trinh lên tiếng về khoảnh khắc 'ngại ngùng' khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng, khẳng định rõ một điều này! - Ảnh 3
Thái Trinh cho biết ekip đã hỏi ý cô trước khi sắp xếp biên đạo Quang Đăng hỗ trợ nhóm

Thái Trinh nói về cuộc sống hiện tại: "Sau nhiều năm, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Bản thân Trinh cũng tự thấy mình đã an yên, thoải mái và lành lặn, cũng có cho mình hạnh phúc mới, có người quan trọng để nâng niu và cho phép mình quên được những điều không vui trong quá khứ. Hơn nữa, Trinh của năm 30, nếu không đạp gió rẽ sóng, không đối diện với những điều bây giờ đã đỗi bình thường, thì cũng sẽ chẳng khác gì cô Trinh 25 tuổi cả".

Đồng thời, Thái Trinh cũng khẳng định cô chọn về đội Lệ Quyên ở công diễn 1 không phải vì né những bài do Quang Đăng dựng. Lý do chỉ là để có thể tâm sự và ngủ cùng Hương Ly. Thái Trinh chia sẻ: "Thế nên, làm việc với biên đạo nào cũng như nhau cả. Việc Trinh chủ động làm việc, trao đổi khi ở phòng tập với Đăng vì đối với Trinh, mình đến chương trình để làm việc, Đăng cũng vậy. Mọi người đều cố gắng hết sức làm tốt chuyên môn của mình. Và đương nhiên là không có ngại ngùng, bẽn lẽn, sượng trân, xịt keo,… gì rồi! Mọi người đừng lo nha".

Thái Trinh lên tiếng về khoảnh khắc 'ngại ngùng' khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng, khẳng định rõ một điều này! - Ảnh 4
Trước đó, thời điểm chia tay, cả hai vướng nhiều ồn ào đấu tố nhau vì nghi vấn "người thứ ba"

Trước đó, thời điểm chia tay, cả hai vướng nhiều ồn ào đấu tố nhau vì nghi vấn "người thứ ba". Sau khi đường ai nấy đi, cả hai đã có cuộc sống mới, tập trung tối đa vào công việc. Tháng 6/2023 vừa qua, Quang Đăng công khai bạn gái mới là người đẹp Yee Pink đến từ Trung Quốc.

Về Thái Trinh vẫn độc thân hậu chia tay Quang Đăng. Thời điểm chia tay, cô cho biết rất hận nam vũ công và không muốn giữ mối quan hệ bạn bè với người cũ. Thái Trinh từng cho biết: "Tôi không giữ mối quan hệ với tình cũ sau chia tay. Bởi tôi vẫn còn hận anh ấy. Thay vì tôi chôn giấu mối hận, tôi để cho cảm xúc diễn ra tự nhiên". 

Thái Trinh có hành động bất ngờ khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng và người mới tại sự kiện hậu 3 năm chia tay ồn ào?

Thái Trinh có hành động bất ngờ khi chạm mặt tình cũ Quang Đăng và người mới tại sự kiện hậu 3 năm chia tay ồn ào?

Cả hai đã chia tay trong ồn ào vì nghi vấn "người thứ ba". Sau khi đường ai nấy đi, cả hai đã có cuộc sống mới, tập trung tối đa vào công việc.

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Từ khóa:   Thái Trinh Quang Đăng-Thái Trinh Thái Trinh và tình cũ

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