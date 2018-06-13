Vũ Hà được gái trẻ tỏ tình lúc nửa đêm, thấy vậy Đàm Vĩnh Hưng vào phán ngay câu này

Hậu trường 13/06/2018 15:23

Ca sĩ Vũ Hà đã trả lời một cách hài hước khi được người hâm mộ ngỏ ý muốn làm người tình. Trước phản ứng của bạn thân, “Ông hoàng nhạc Việt” cũng lập tức vào trêu ghẹo.

Sau nhiều năm ca hát, Vũ Hà đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Việt. Đặc biệt, với tính cách hài hước cùng lối nói chuyện chân thành và gần gũi, nam ca sĩ còn được nhiều người khác giới yêu thích và mến mộ.

Vũ Hà được gái trẻ tỏ tình lúc nửa đêm, thấy vậy Đàm Vĩnh Hưng vào phán ngay câu này - Ảnh 1
Vũ Hà hạnh phúc bên người vợ hơn 8 tuổi - Ảnh: Internet

Mới đây, Vũ Hà khiến công chúng không khỏi phì cười khi chia sẻ hài hước về việc anh được tỏ tình lúc nửa đêm.

Cụ thể, nam ca sĩ được một fan nữ để lại bình luận trên trang fanpage của mình: “Chú ơi, cho em làm người tình của chú nhá”. Ngay sau khi đọc, Vũ Hà đã từ chối một cách hài hước: “Cháu ơi, chú già lắm, răng chú rụng gần hết, sức đâu chú gặm cỏ mơn mởn nữa hả con!”. Tưởng bạn fan này sẽ bỏ cuộc không ngờ cô lại tiếp tục bình luận cực sốc: “Chú không cần gặm, để em gặm được rồi. Nhìn chú mà cả thế giới bỗng bé lại”.

Vũ Hà được gái trẻ tỏ tình lúc nửa đêm, thấy vậy Đàm Vĩnh Hưng vào phán ngay câu này - Ảnh 2
Dòng bình luận gây bão dư luận được ca sĩ chia sẻ - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, nhiều dân mạng thích thú để lại bình luận về đoạn hội thoại thú vị này. Đặc biệt, trước tình huống “dở khóc dở cười” của người bạn thân lâu năm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng nhảy vào chọc ghẹo: "Ý bé đó nói là mày "bé" dễ thương đó".

Vũ Hà được gái trẻ tỏ tình lúc nửa đêm, thấy vậy Đàm Vĩnh Hưng vào phán ngay câu này - Ảnh 3
Không chỉ dân mạng mà Đàm Vĩnh Hưng cũng hào hứng để lại bình luận trêu ghẹo hài hước - Ảnh: FBNV
Vũ Hà được gái trẻ tỏ tình lúc nửa đêm, thấy vậy Đàm Vĩnh Hưng vào phán ngay câu này - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết nhiều năm - Ảnh: Internet

 

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