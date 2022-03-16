Vợ Xuân Bắc tái xuất MXH, kiên quyết giữ bài viết gây tranh cãi về việc đập vỡ điện thoại của con khi phát hiện hình ảnh 'nhạy cảm'

Hậu trường 16/03/2022 20:21

Bà xã Xuân Bắc vẫn giữ lại post gây tranh cãi về cách dạy con trên mạng xã hội nhưng ở dưới phần bình luận, chị đã xóa bỏ hết những phát ngôn gây tranh cãi, hình ảnh 18+ trong Facebook của con.

Những ngày qua, vụ việc ồn ào đến liên quan đến gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc thu hút nhiều ý kiến tranh cãi từ cộng đồng mạng về cách dạy con. Cụ thể, chị Hồng Nhung (bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc) bày tỏ bức xúc đến mức đập nát điện thoại của con khi phát hiện con trai có tham gia nhóm chat có nội dung, hình ảnh 18+, không phù hợp với lứa tuổi trên mạng xã hội. 

Trên trang cá nhân, chị Hồng Nhung chia sẻ: "Các bác kiểm tra tài khoản Facebook của con các bác đi. Ối thứ bất ngờ. Em cho out hết, 2 con điện thoại cũng cho nát. Rất nhiều thành phần xấu lôi kéo con vào nhóm xấu".

Vợ Xuân Bắc tái xuất MXH, kiên quyết giữ bài viết gây tranh cãi về việc đập vỡ điện thoại của con khi phát hiện hình ảnh 'nhạy cảm' - Ảnh 1
Vợ NS Xuân Bắc vẫn giữ lại bài đăng tranh cãi trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ một thời gian ngắn sau khi bài đăng cảnh báo của vợ Xuân Bắc chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Giữa tâm điểm ồn ào, chị Hồng Nhung đã tạm ẩn một số bài viết trên trang cá nhân và không chia sẻ thêm bất kì thông tin gì về vụ việc.

Tuy nhiên, mới đây, một số cư dân mạng phát hiện chị tái xuất trở lại mạng xã hội và có động thái đầu tiên sau chuỗi lùm xùm. Cụ thể, chị Hồng Nhung vẫn giữ lại post gây tranh cãi về cách dạy con trên mạng xã hội nhưng ở dưới phần bình luận, chị đã xóa bỏ hết những phát ngôn gây tranh cãi, hình ảnh 18+ trong Facebook của con.

Vợ Xuân Bắc tái xuất MXH, kiên quyết giữ bài viết gây tranh cãi về việc đập vỡ điện thoại của con khi phát hiện hình ảnh 'nhạy cảm' - Ảnh 2
Chị chỉ để lại các bình luận về quan điểm dạy con - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc chỉ giữ lại duy nhất một bình luận của cộng đồng mạng. Cụ thể, người này góp ý chị không nên đập điện thoại mà hãy nhẹ nhàng khuyên bảo con trai: "Công cụ không có lỗi. Lỗi là ở người sử dụng chị ạ. Chị có đập điện thoại cũng không giải quyết được vấn đề gì. Khi nó đã ham 1 cái gì đó nó sẽ tìm cách để có được. Em nghĩ mình nên dẫn dắt con để con có cái nhìn đúng đắn cũng như sử dụng điện thoại hợp lý, mang lại lợi ích tích cực. 

Rất nhiều các bạn nhỏ biết sử dụng điện thoại và mạng xã hội để phát triển bản thân như làm các kênh YouTube. Có bạn tìm tòi và chơi chứng khoán. Quan trọng là bố mẹ hướng dẫn con dùng điện thoại như thế nào. Nhiều bạn sử dụng mạng xã hội 1 cách rất tích cực đem lại những thứ bổ ích chị ạ. Nên em nghĩ điện thoại cũng chỉ là một thứ công cụ. Mà công cụ thì không có lỗi. Lỗi ở người sử dụng nó vào mục đích gì thôi".

Vợ Xuân Bắc tái xuất MXH, kiên quyết giữ bài viết gây tranh cãi về việc đập vỡ điện thoại của con khi phát hiện hình ảnh 'nhạy cảm' - Ảnh 3
Vợ NS Xuân Bắc trở thành tâm điểm tranh cãi những ngày qua - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phản ứng trước bình luận này, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc vẫn cho rằng tất cả chỉ là lý thuyết, rất khó áp dụng vào thực tiễn việc dạy con trẻ sử dụng điện thoại như độc giả kia bình luận.

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