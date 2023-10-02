Vợ trẻ 'héo hon' khi NSND Công Lý lại bị ngã lúc cô vắng nhà, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao?

Nhìn thấy cảnh tượng NS Công Lý bị té, vợ trẻ sợ hãi đến lặng người.

Kể từ khi NSND Công Lý gặp bạo bệnh, vợ trẻ Ngọc Hà luôn kề cạnh chăm sóc, động viên chồng. Đến hiện tại dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của vợ chồng NSND Công Lý đã phần nào được cân bằng. Tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ cũng đã tốt hơn nhiều phần. Kể từ khi NSND Công Lý gặp bạo bệnh, vợ trẻ Ngọc Hà luôn kề cạnh chăm sóc, động viên chồng Tuy nhiên, mới đây nhất, trên trang cá nhân, bà xã NSND Công Lý bất ngờ tiết lộ chồng lại vừa bị ngã trong nhà tắm khi cô không có nhà. Nhìn thấy cảnh tượng trên Ngọc Hà sợ hãi đến lặng người. Cô cho biết thêm tình hình hiện tại của nam nghệ sĩ: "Chiều tối xuống nhà em gái lấy cơm lên. Lúc về mở cửa không thấy em bé Lý đâu. Mở phòng vào thì đang ngã trong nhà tắm, chảy máu ở tay. Đang loay hoay đứng lên. Nhìn thấy cảnh tưởng này mình chết lặng lại. Giờ em bé buồn, không ăn cơm! Mình cũng héo hon".

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, bà xã NSND Công Lý bất ngờ tiết lộ chồng lại vừa bị ngã trong nhà tắm khi cô không có nhà Dưới bài thông tin của Ngọc Hà, người hâm mộ cũng đứng ngồi yên mà liên tục hỏi thăm tình hình sức khoẻ của nam nghệ sĩ. Bà xã NSND Công Lý tiết lộ thêm: "Bị xước hết tay. Giờ đang nằm nghỉ, buồn không ăn cơm". Khán giả gửi lời động viên, an ủi và mong nam nghệ sĩ mau chóng hồi phục sức khỏe. Ở thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn duy trì công việc với vai trò là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Bên cạnh đó, theo lời Ngọc Hà chia sẻ, anh có thể tự đi ra ngoài một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Sự kiên trì, nỗ lực của NSND Công Lý trong thời gian tiếp nhận điều trị bệnh khiến khán giả vừa khâm phục và vui mừng hơn bao giờ hết.

Sự kiên trì, nỗ lực của NSND Công Lý trong thời gian tiếp nhận điều trị bệnh khiến khán giả vừa khâm phục và vui mừng hơn bao giờ hết Vừa qua, vợ trẻ của NSND Công Lý đã thanh lý một số trang phục hàng hiệu thu hút nhiều sự chú ý. Bởi một số người cho rằng cuộc sống của cặp đôi hiện tại đang khó khăn sau thời gian điều trị bệnh cho NS Công Lý. Trước thắc mắc này, Ngọc Hà chia sẻ dù số tiền thu về không nhiều, nhưng chị vui vì tủ quần áo đã gọn gàng hơn, chị cũng có thêm chi phí để lo tiền thuốc cho ông xã. Một số trang phục chị mua còn mới nhưng thấy không cần thiết với mình nên đã đưa lên bán xem ai thích thì để lại. Bên cạnh đó, chi phí chữa bệnh cho NSND Công Lý khá tốn kém nên chị đã thanh lý đồ không cần thiết, tích lũy thêm kinh tế. Theo lời Ngọc Hà chia sẻ, nam nghệ sĩ đã có thể tự đi ra ngoài một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai "Từ khi NSND Công Lý ốm, chúng tôi khó khăn hơn chứ không dư dả như trước kia. Kinh tế gia đình giờ là tôi lo, anh Lý chưa khỏe hẳn nên tôi là người gánh vác. Tôi chăm sóc cho chồng từ A đến Z. Thời gian gần đây, tôi cũng livestream (bán hàng trên mạng), nhiều người nói: Sao không cho anh Lý ra ngồi để bán được nhiều hàng hơn? Nhưng tôi muốn độc lập kiếm tiền bằng sức lao động của mình mà không muốn "kéo tình thương" của mọi người bằng hình ảnh của chồng", Ngọc Hà nói. Vừa qua, vợ trẻ của NSND Công Lý đã thanh lý một số trang phục hàng hiệu thu hút nhiều sự chú ý. Theo như chia sẻ của Ngọc Hà, chi phí chữa bệnh cho chồng khá tốn kém nên chị đã thanh lý đồ không cần thiết, tích lũy thêm kinh tế Ngọc Hà bộc bạch: "Hàng ngày, anh Lý vẫn phải lên bệnh viện để kỹ thuật viên điều trị hay mua thực phẩm chức năng, thuốc men... nên tôi chi tiêu rất hợp lý, dành tiền lo cho ông xã. Lúc gia đình chưa gặp chuyện, tôi mua bộ váy hay chiếc túi không quá khó khăn nhưng giờ đã khác rồi. Giờ chỉ cần anh ấy bình phục, dù có vất vả hay khổ hơn thì tôi cũng cam lòng".

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