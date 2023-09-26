Mới đây, tối ngày 25/9, Ngọc Hà đã không giấu khỏi sự hạnh phúc khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của chồng. Bên cạnh đó, chị Ngọc Hà còn thổ lộ mong ước hai vợ chồng sẽ sớm quay trở lại cuộc sống như trước đây: "Trông vẫn “tinh tướng” lắm. Mong Lý già sớm khoẻ để đi ra ngoài đường cho tôi được trở về cuộc sống trước đây".

Kể từ khi NSND Công Lý gặp bạo bệnh, vợ trẻ Ngọc Hà luôn kề cạnh chăm sóc, động viên chồng. Đến hiện tại dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của vợ chồng NSND Công Lý đã phần nào được cân bằng. Tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ cũng đã tốt hơn nhiều phần.

Ở thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn duy trì công việc với vai trò là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Bên cạnh đó, theo lời Ngọc Hà chia sẻ, anh có thể tự đi ra ngoài một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Sự kiên trì, nỗ lực của NSND Công Lý trong thời gian tiếp nhận điều trị bệnh khiến khán giả vừa khâm phục, vừa vui mừng hơn bao giờ hết.

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều gửi những lời chúc tới NSND Công Lý mau chóng khỏe mạnh và trở lại sân khấu. Một số người cũng bày tỏ sự yêu thích cho vai diễn "cô Đẩu" của nam nghê sĩ.

Vừa qua, vợ trẻ của NSND Công Lý đã thanh lý một số trang phục hàng hiệu thu hút nhiều sự chú ý. Bởi một số người cho rằng cuộc sống của cặp đôi hiện tại đang khó khăn sau thời gian điều trị bệnh cho NS Công Lý.

Theo lời Ngọc Hà chia sẻ, anh có thể tự đi ra ngoài một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai

Trước thắc mắc này, Ngọc Hà chia sẻ dù số tiền thu về không nhiều, nhưng chị vui vì tủ quần áo đã gọn gàng hơn, chị cũng có thêm chi phí để lo tiền thuốc cho ông xã. Một số trang phục chị mua còn mới nhưng thấy không cần thiết với mình nên đã đưa lên bán xem ai thích thì để lại. Bên cạnh đó, chi phí chữa bệnh cho NSND Công Lý khá tốn kém nên chị đã thanh lý đồ không cần thiết, tích lũy thêm kinh tế.

"Từ khi NSND Công Lý ốm, chúng tôi khó khăn hơn chứ không dư dả như trước kia. Kinh tế gia đình giờ là tôi lo, anh Lý chưa khỏe hẳn nên tôi là người gánh vác. Tôi chăm sóc cho chồng từ A đến Z.

Vừa qua, vợ trẻ của NSND Công Lý đã thanh lý một số trang phục hàng hiệu thu hút nhiều sự chú ý

Thời gian gần đây, tôi cũng livestream (bán hàng trên mạng), nhiều người nói: Sao không cho anh Lý ra ngồi để bán được nhiều hàng hơn? Nhưng tôi muốn độc lập kiếm tiền bằng sức lao động của mình mà không muốn "kéo tình thương" của mọi người bằng hình ảnh của chồng", Ngọc Hà nói.

Ngọc Hà bộc bạch: "Hàng ngày, anh Lý vẫn phải lên bệnh viện để kỹ thuật viên điều trị hay mua thực phẩm chức năng, thuốc men... nên tôi chi tiêu rất hợp lý, dành tiền lo cho ông xã. Lúc gia đình chưa gặp chuyện, tôi mua bộ váy hay chiếc túi không quá khó khăn nhưng giờ đã khác rồi. Giờ chỉ cần anh ấy bình phục, dù có vất vả hay khổ hơn thì tôi cũng cam lòng".