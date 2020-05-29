Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung chia sẻ loạt ảnh quá khứ hiếm hoi: Nhan sắc trẻ đẹp bên con trai riêng

Nhan sắc của Thiri Thant Mon – vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung trong những bức ảnh quá khứ nhận được nhiều lời khen.

Hậu ly hôn nữ ca sĩ Hồng Nhung, Kevin Gilmore kết hôn lần hai với nữ doanh nhân gốc Myanmar - Thiri Thant Mon. Được biết, trước khi đến với chồng cũ Hồng Nhung, Thiri Thant Mon đã có 1 đời chồng và 2 con trai riêng.

Thiri Thant Mon và chồng cũ Hồng Nhung - Ảnh: FB

Từ sau khi về chung một nhà với Kevin Gilmore, những thông tin liên quan đến Thiri Thant Mon cũng ít nhiều được công chúng quan tâm.

Mới đây, nữ doanh nhân Thiri Thant Mon gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong quá khứ lên trang Facebook cá nhân. Qua hình ảnh được chia sẻ, cô tươi cười hạnh phúc bế trên tay quý tử Nikolai Thiha – con của người chồng đầu tiên. Có thể thấy, so với thời điểm hiện tại, nhan sắc của cô không thay đổi quá nhiều.

Dưới bài đăng, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc thời trẻ của Thiri Thant Mon – Ảnh: FB

Hai con trai riêng của nữ doanh nhân đều đã cao lớn và vô cùng điển trai - Ảnh: FB

Trước khi kết hôn với Kevin Gilmore, Thiri Thant Mon từng bị cho là tiểu tam chen ngang vào cuộc hôn nhân của nữ diva Hồng Nhung. Tuy nhiên, chồng cũ “nàng Bống” đã lên tiếng bảo vệ người mới.

Hiện tại, Thiri Thant Mon và Kevin Gilmore ngày càng hạnh phúc viên mãn khi có thêm con chung. Bên cạnh đó, mối quan hệ của chồng cũ Hồng Nhung và con riêng của vợ cũng rất tốt.

Tổ ấm nhỏ của Thiri Thant Mon và Kevin Gilmore - Ảnh: FB

Về phía Hồng Nhung, cô cũng đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên các con. Khoảng thời gian gần đây, nữ ca sĩ được cho là đã tìm được hạnh phúc mới.

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