Bất ngờ xuất hiện chàng trai Tây cạnh mẹ con diva Hồng Nhung, Vbiz sắp có tin vui?

Khoe khoảnh khắc vui chơi của 2 con song sinh, diva Hồng Nhung vô tình để lộ bóng dáng của một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện trong khung hình.
- 2 năm sau ly hôn, Hồng Nhung tự hào khoe 2 con giỏi giang, biết nấu ăn, rửa bát giúp mẹ
- Hơn 1 năm kết hôn, đại gia Myanmar nhắc lại chuyện 20 năm trước với chồng cũ Hồng Nhung
Hiện diva Hồng Nhung đang sống tại Mỹ cùng hai con song sinh. Trên trang cá nhân, "cô Bống" thường xuyên cập nhật về cuộc sống đời thường của ba mẹ con đến công chúng. Ít giờ trước, Hồng Nhung vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc vui vẻ bên hai nhóc tỳ. Qua hình ảnh được đăng tải, có thể thấy rằng nữ ca sĩ đã có khoảng thời gian ngập tràn tiếng cười bên Tôm và Tép.
Trong khi Hồng Nhung thả mình trước nắng thì cặp song sinh lại bơi lội thỏa thích. Điều khiến người hâm mộ chú ý nhất là có một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện trong khung hình. Có thể thấy, anh chàng này vô cùng thân thiết với các con của nữ ca sĩ. Điều này khiến mọi người suy đoán rằng đây chính là bạn trai của Hồng Nhung.
Trước đó, khi livestream trò chuyện cùng mọi người, ca sĩ Hồng Nhung cũng để lộ một người đàn ông ngoại quốc trong nhà. Điều này làm rộ lên nghi án bà mẹ đơn thân đã tìm được tình yêu mới sau biến cố hôn nhân. Về phía nữ diva, cô mặc kệ mọi tin đồn tình cảm mà chỉ tập trung vào việc chăm sóc các con.
Năm 2018, diva Hồng Nhung khiến bạn bè và người hâm mộ tiếc nuối khi bất ngờ thông báo ly hôn chồng doanh nhân người Mỹ. Trước khi hôn nhân “gãy gánh giữa đường”, họ đã có 8 năm chung sống hạnh phúc và có 1 cặp song sinh. Hậu ly hôn, Hồng Nhung được quyền nuôi các con. Chồng cũ ngoại quốc đang sống tại Myanmar cùng vợ mới và con trai vừa chào đời.