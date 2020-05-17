Bất ngờ xuất hiện chàng trai Tây cạnh mẹ con diva Hồng Nhung, Vbiz sắp có tin vui?

Hiện diva Hồng Nhung đang sống tại Mỹ cùng hai con song sinh. Trên trang cá nhân, "cô Bống" thường xuyên cập nhật về cuộc sống đời thường của ba mẹ con đến công chúng. Ít giờ trước, Hồng Nhung vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc vui vẻ bên hai nhóc tỳ. Qua hình ảnh được đăng tải, có thể thấy rằng nữ ca sĩ đã có khoảng thời gian ngập tràn tiếng cười bên Tôm và Tép.

Chia sẻ loạt ảnh bình yên bên 2 con và chàng trai lạ, Hồng Nhung thể hiện dòng trạng thái hạnh phúc - Ảnh: FB

Nàng diva tắm nắng tại biệt thự của mình - Ảnh: FB

Con gái Hồng Nhung vui chơi cùng anh trai và mẹ - Ảnh: FB

Trong khi Hồng Nhung thả mình trước nắng thì cặp song sinh lại bơi lội thỏa thích. Điều khiến người hâm mộ chú ý nhất là có một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện trong khung hình. Có thể thấy, anh chàng này vô cùng thân thiết với các con của nữ ca sĩ. Điều này khiến mọi người suy đoán rằng đây chính là bạn trai của Hồng Nhung.