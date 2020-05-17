Bất ngờ xuất hiện chàng trai Tây cạnh mẹ con diva Hồng Nhung, Vbiz sắp có tin vui?

Hậu trường 17/05/2020 15:16

Khoe khoảnh khắc vui chơi của 2 con song sinh, diva Hồng Nhung vô tình để lộ bóng dáng của một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện trong khung hình.

Hiện diva Hồng Nhung đang sống tại Mỹ cùng hai con song sinh. Trên trang cá nhân, "cô Bống" thường xuyên cập nhật về cuộc sống đời thường của ba mẹ con đến công chúng. Ít giờ trước, Hồng Nhung vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc vui vẻ bên hai nhóc tỳ. Qua hình ảnh được đăng tải, có thể thấy rằng nữ ca sĩ đã có khoảng thời gian ngập tràn tiếng cười bên Tôm và Tép.

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Chia sẻ loạt ảnh bình yên bên 2 con và chàng trai lạ, Hồng Nhung thể hiện dòng trạng thái hạnh phúc - Ảnh: FB
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Nàng diva tắm nắng tại biệt thự của mình - Ảnh: FB
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Con gái Hồng Nhung vui chơi cùng anh trai và mẹ - Ảnh: FB

Trong khi Hồng Nhung thả mình trước nắng thì cặp song sinh lại bơi lội thỏa thích. Điều khiến người hâm mộ chú ý nhất là có một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện trong khung hình. Có thể thấy, anh chàng này vô cùng thân thiết với các con của nữ ca sĩ. Điều này khiến mọi người suy đoán rằng đây chính là bạn trai của Hồng Nhung.

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Người này có mối quan hệ rất thân thiết với Hồng Nhung và 2 con của cô - Ảnh: FB

Trước đó, khi livestream trò chuyện cùng mọi người, ca sĩ Hồng Nhung cũng để lộ một người đàn ông ngoại quốc trong nhà. Điều này làm rộ lên nghi án bà mẹ đơn thân đã tìm được tình yêu mới sau biến cố hôn nhân. Về phía nữ diva, cô mặc kệ mọi tin đồn tình cảm mà chỉ tập trung vào việc chăm sóc các con.

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Hồng Nhung bối rối khi người đàn ông ngoại quốc lọt vào khung hình - Ảnh: Internet

Năm 2018, diva Hồng Nhung khiến bạn bè và người hâm mộ tiếc nuối khi bất ngờ thông báo ly hôn chồng doanh nhân người Mỹ. Trước khi hôn nhân “gãy gánh giữa đường”, họ đã có 8 năm chung sống hạnh phúc và có 1 cặp song sinh. Hậu ly hôn, Hồng Nhung được quyền nuôi các con. Chồng cũ ngoại quốc đang sống tại Myanmar cùng vợ mới và con trai vừa chào đời.

2 con nhà diva Hồng Nhung lớn nhanh như thổi, dung mạo lai Tây đẹp tựa thiên thần

2 con nhà diva Hồng Nhung lớn nhanh như thổi, dung mạo lai Tây đẹp tựa thiên thần

Chia sẻ loạt ảnh vui chơi của Tôm và Tép, diva Hồng Nhung nhận về 'cơn mưa' lời khen vì chăm con quá khéo. Các bé lớn phổng phao, ngày càng xinh xắn.

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Từ khóa:   Hồng Nhung ca sĩ Hồng Nhung bạn trai Hồng Nhung

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