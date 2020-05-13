2 con nhà diva Hồng Nhung lớn nhanh như thổi, dung mạo lai Tây đẹp tựa thiên thần

Hậu trường 13/05/2020 18:08

Chia sẻ loạt ảnh vui chơi của Tôm và Tép, diva Hồng Nhung nhận về 'cơn mưa' lời khen vì chăm con quá khéo. Các bé lớn phổng phao, ngày càng xinh xắn.

Cặp song sinh của diva Hồng Nhung nổi tiếng trong showbiz Việt từ nhỏ. Hai bé sinh năm 2012, được đặt tên là Aiden và Lea, tên thường gọi là Tôm và Tép. Đây là "trái ngọt" trong cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm giữa "cô Bống" và chồng ngoại quốc - doanh nhân Kevin Gilmore.

Sau khi ly hôn vào năm 2018, ca sĩ Hồng Nhung giành được quyền nuôi dạy 2 con song sinh. Để bù đắp sự thiếu vắng của người cha, cô thường đưa các con đi du lịch, khám phá cuộc sống. Hồng Nhung cũng thường cập nhật hình ảnh các bé lên trang cá nhân.

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Cặp song sinh nhà ca sĩ Hồng Nhung ngày càng trưởng thành - Ảnh: FB

Mới đây, diva Hồng Nhung vừa đăng tải loạt ảnh các bé hòa mình vào thiên nhiên. Ở tuổi lên 8, hai nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ ngày càng cao lớn, hiếu động. Nếu anh cả Tôm sở hữu diện mạo lãng tử thì cô em gái cũng không hề thua kém. Bé Tép được khen ngợi bởi gương mặt xinh xắn, đường nét thanh tú như thiên thần. 

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Gương mặt cô bé vô cùng đáng yêu - Ảnh: FB

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Nét điển trai đầy thu hút của con trai Hồng Nhung - Ảnh: FB

Từ khi còn bé, các con Hồng Nhung đã thể hiện niềm đam mê nghệ thuật. Bé Tép rất có năng khiếu hội họa và được mẹ ủng hộ, còn anh hai Tôm lại mê thổi kèn Saxophone. Nổi tiếng là người mẹ kỹ tính, Hồng Nhung không cho các con tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử. Thay vào đó, bà mẹ đơn thân khuyến khích Tôm và Tép khám phá thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống.

2 năm sau ly hôn, Hồng Nhung tự hào khoe 2 con giỏi giang, biết nấu ăn, rửa bát giúp mẹ

2 năm sau ly hôn, Hồng Nhung tự hào khoe 2 con giỏi giang, biết nấu ăn, rửa bát giúp mẹ

Dù có cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng từ bé, các con của diva Hồng Nhung đã được mẹ dạy cách sống tự lập, không phụ thuộc vào người khác.

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