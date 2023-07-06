Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn có nhiều kỷ niệm với nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Bà và nhà thơ Mỹ Dạ quen thân nhau từ năm 1973 khi họ học cùng khóa 3 tháng do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở nhà sáng tác Quảng Bá, Hà Nội (nay là Bảo tàng Văn học Việt Nam).

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn cho hay, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời lúc 5h sáng 6/7, hưởng thọ 74 tuổi.

"Thơ Mỹ Dạ rất nhiều bài hay nhưng hôm nay, tôi chỉ xin đọc một câu của Mỹ Dạ làm tôi rơi nước mắt và thương yêu cô ấy biết bao. Đó là "Ước gì cầm được cô đơn - Ném thia lia để hóa buồn thành vui"…", nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn cho hay.

Trong ký ức của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà thơ Mỹ Dạ rất xinh đẹp, dễ thương, khiến 3 chàng trai học cùng tìm cách tán tỉnh.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời tại TPHCM (Ảnh: Dân Trí).

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ sinh năm 1949 tại Quảng Bình, sống cùng chồng - nhà văn, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường - tại Huế. Năm 2013, bà cùng chồng chuyển vào TPHCM sống cùng con gái.

Cũng theo Báo Phụ Nữ Việt Nam, từ đầu những năm 1970, thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ xuất hiện trên thi đàn Việt Nam với những biên độ cảm xúc mở rộng hơn, với nhiều tứ thơ mạnh mẽ, mang âm hưởng cuộc chiến đấu lớn lao của dân tộc. Chùm thơ Khoảng trời hố bom, Gặt đêm, Đường ở Thủ đô giành giải Nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ năm 1973 do nhà thơ Xuân Diệu làm chủ khảo đã khẳng định tài năng của bà. Khoảng trời hố bom được đánh giá là một trong những bài thơ hay nhất viết về cuộc chiến tranh chống Mỹ, được đưa vào chương trình giảng dạy trong nhà trường.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ (1949 - 2023). Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Bà từng giành nhiều giải thưởng lớn như giải Nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ 1971-1973; Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ Bài thơ không năm tháng, Giải A thơ của Ủy ban toàn quốc các Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 1999, Giải A thơ Giải thưởng văn học Nghệ thuật Cố đô (1998-2004) của UBND tỉnh và Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế. Năm 2007, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với 3 tập thơ: Trái tim sinh nở (1974), Bài thơ không năm tháng (1983) và Đề tặng một giấc mơ (1988). Năm 2005, tập thơ Cốm non (Green rice) của bà được dịch ra tiếng Anh, in và phát hành tại Hoa Kỳ.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ từng là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa III, Ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam khóa V. Chồng bà - Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng.