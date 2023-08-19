Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đón sinh nhật tuổi mới, bạn thân tiết lộ tâm trạng sau gần 3 năm chồng mất, nói một câu đầy nghẹn ngào!

Hậu trường 19/08/2023 16:40

Sau gần 3 năm trước sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan dần ổn định với cuộc sống mới, nói hết buồn nhưng thăm mộ nhiều hơn đi du lịch.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh vừa chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật đón tuổi mới của ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài. Gần 3 năm sau khi chồng mất, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài giờ đây đã bớt buồn, cô tìm niềm vui trong công việc, bạn bè và cân bằng lại cuộc sống. 

"Happy Birthday chị Bé Heo. Tiệc sinh nhật của chị Phuong Loan được tổ chức cách đây vài ngày nhưng phải đợi đến hôm nay mới đăng hình vì 18 tháng 8 mới đúng ngày sinh nhật của chị. Tiệc mừng chị Bé Heo thêm tuổi mới được tổ chức tại nhà Bà 8 Cam Thơ với một số bạn bè và đồng bọn thân thiết. Vừa bước vào tới ngõ là đã thấy mấy con heo con bằng giấy được treo lủng lẳng trên mái hiên. Mở cửa bước vào nhà thì như lạc vào thế giới của heo vậy đó, heo ở khắp mọi nơi. Trên tường, trên trần nhà, trên bàn và cả cái bánh cũng là một em heo dễ thương như chị Bé Heo vậy đó" - Trizzie Phương Trinh chia sẻ.

Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đón sinh nhật tuổi mới, bạn thân tiết lộ tâm trạng sau gần 3 năm chồng mất, nói một câu đầy nghẹn ngào! - Ảnh 1Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đón sinh nhật tuổi mới, bạn thân tiết lộ tâm trạng sau gần 3 năm chồng mất, nói một câu đầy nghẹn ngào! - Ảnh 2

Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đón sinh nhật tuổi mới, bạn thân tiết lộ tâm trạng sau gần 3 năm chồng mất, nói một câu đầy nghẹn ngào! - Ảnh 3
Ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài vừa đón sinh nhật tuổi mới cùng bạn bè, người thân tại Mỹ 

Được biết, Trizzie Phương Trinh cũng là một người quen thân thiết của ca sĩ Phương Loan, luôn động viên cô vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Kèm theo ảnh, Trizzie Phương Trinh gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến chị "bé Heo":

"Ăn thì ít mà cười giỡn thì nhiều. Vì bận rộn công việc nên lâu nay mình ít có cơ hội gặp chị Bé Heo nên được dịp mấy chị em tám quá trời tám. Nói chuyện trên trời dưới đất, xuyên xuống lòng biển luôn mà quên cả thời gian. Khi nhìn đồng hồ thì đã gần nửa khuya, lúc đó mọi người mới lục đục đứng dậy đi về.

Hôm trước đã chúc chị Bé Heo rồi nhưng hôm nay đúng ngày sinh nhật của chị, em thương chúc chị Bé Heo một lần nữa, mãi xinh đẹp, trẻ trung. Niềm vui đến liên tục, lúc nào cũng cười thật nhiều và luôn có nhiều bạn bè và đàn heo con yêu mến nhé. Thương chị". 

Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đón sinh nhật tuổi mới, bạn thân tiết lộ tâm trạng sau gần 3 năm chồng mất, nói một câu đầy nghẹn ngào! - Ảnh 4

Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đón sinh nhật tuổi mới, bạn thân tiết lộ tâm trạng sau gần 3 năm chồng mất, nói một câu đầy nghẹn ngào! - Ảnh 5
Trizzie Phương Trinh gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến vợ cố nghệ sĩ Chí Tài

Ca sĩ Phương Loan và nghệ sĩ Chí Tài kết hôn vào năm 1987. Dù cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng cố nghệ sĩ và vợ quyết định không sinh con. Danh hài cho hay, lúc đầu do điều kiện kinh tế khó khăn, họ sợ không thể chăm lo chu đáo cho đứa trẻ. Sau này kinh tế ổn định thì hai vợ chồng cũng đã có tuổi.

Thường mỗi năm, ca sĩ Phương Loan sẽ về Việt Nam thăm chồng một vài lần. Còn cố nghệ sĩ cũng tranh thủ những đợt nhận show bên Mỹ để ở gần vợ. Tuy nhiên, trong năm 2020, do dịch COVID-19 nên ông không có cơ hội về bên vợ. 

Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đón sinh nhật tuổi mới, bạn thân tiết lộ tâm trạng sau gần 3 năm chồng mất, nói một câu đầy nghẹn ngào! - Ảnh 6Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đón sinh nhật tuổi mới, bạn thân tiết lộ tâm trạng sau gần 3 năm chồng mất, nói một câu đầy nghẹn ngào! - Ảnh 7

Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đón sinh nhật tuổi mới, bạn thân tiết lộ tâm trạng sau gần 3 năm chồng mất, nói một câu đầy nghẹn ngào! - Ảnh 8
Sau gần 3 năm kể từ ngày nghệ sĩ Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan tích cực chia sẻ hình ảnh cá nhân sống vui vẻ hạnh phúc trên mạng xã hội. Cô cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh đến viếng mộ chồng

Danh hài Chí Tài đột quỵ và qua đời vào sáng 9/12/2020 (thọ 62 tuổi) khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả bất ngờ, tiếc nuối. Riêng với ca sĩ Phương Loan, sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài khiến tất cả mọi thứ đã sụp đổ, kéo theo niềm vui sống của cô.

Hiện tại, sau gần 3 năm kể từ ngày nghệ sĩ Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan đã cân bằng được cuộc sống, cô tích cực chia sẻ hình ảnh cá nhân sống vui vẻ hạnh phúc trên mạng xã hội. Ca sĩ Phương Loan cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh đến viếng mộ chồng, phần mộ của cố nghệ sĩ lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất và có thêm sinh khí bởi hoa tươi. 

 

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Từ khóa:   ca sĩ Phương Loan nghệ sĩ Chí Tài Trizzie Phương Trinh

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