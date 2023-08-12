Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh báo 'tin vui' sau 9 tháng kết hôn, hé lộ giới tính nhóc tỳ đầu lòng!

Sau 9 tháng về chung một nhà, tối ngày 11/8, trên trang cá nhân, biên tập viên Phan Tô Ny - ông xã Hoa hậu Ngân Anh bất ngờ thông báo gia đình nhỏ sắp đón chào thêm thành viên mới. Đặc biệt, ông xã Lê Âu Ngân Anh hào hứng tin vui này ngay trong ngày sinh nhật của mình: "Đặt chân đến Old Trafford là giấc mơ của ba. Không thể hạnh phúc hơn khi hôm nay, ba đã được cùng mami và con trai cưng của ba biến giấc mơ đó thành hiện thực, ở ngày đầu tiên trong tuổi mới".

Năm 2022 vừa qua, Lê Âu Ngân Anh thông báo kết hôn cùng bạn trai Phan Tô Ny sau 2 năm hẹn hò. Vị hôn phu hơn cô 5 tuổi, hiện công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM. Ngoài công việc MC, BTV ở đài truyền hình, ông xã của cô còn từng được biết đến trong vai trò diễn viên.

Trước đó, cặp đôi từng chia sẻ kỷ niệm hẹn hò liên quan đến sân vận động Old Trafford. Cụ thể, nam biên tập viên mong muốn được một lần nắm tay người mình yêu thương đến sân vận động này để xem một trận bóng.

Kèm theo dòng chia sẻ, Phan Tô Ny đăng tải hình ảnh 2 vợ chồng chụp cùng 1 chiếc áo thể thao em bé tại sân vận động Old Trafford (trụ sở của Manchester United) ở Anh. Trong ảnh, Ngân Anh diện lên đồ trẻ trung và sành điệu, mẹ bầu che khéo vòng 2. Thông tin ngay khi đăng tải đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Trước đó, cặp đôi từng chia sẻ kỷ niệm hẹn hò liên quan đến sân vận động Old Trafford

Ngân Anh kể trên sóng truyền hình: "Vì tôi quan tâm anh Tô Ny nên biết được ngày sinh nhật rất quan trọng với anh, anh sẽ dành dịp này để kỷ niệm với ba mẹ. Anh ấy còn thích đội bóng Manchester United nên tôi mới âm thầm đặt một chiếc áo có tên của anh, 1 trái bóng và cái bánh kem để gửi sang nhà anh. Tôi không để tên người gửi mà có ghi vài dòng nhưng anh ấy biết và nhắn tin cảm ơn".

Dù đang trong giai đoạn tạm chia tay nhưng khi nhận món quà Phan Tô Ny cảm nhận được sâu sắc Ngân Anh là người rất biết quan tâm và yêu thương người khác theo cách đặc biệt. Sau đó, Phan Tô Ny đã mời Ngân Anh đi ăn và quyết định tái hợp, đến nửa năm thì tổ chức đám cưới. Hôn lễ của Phan Tô Ny và Ngân Anh diễn ra vào tháng 11/2022 vừa qua.

Cuộc sống vợ chồng son của cặp đôi hạnh phúc và khăng khít. Sau nhiều ồn ào, Lê Âu Ngân Anh âm thầm rút lui khỏi showbiz Việt, quyết định bỏ lại ánh hào quang để tập trung cho sự nghiệp giáo dục và kinh doanh

Cuộc sống vợ chồng son của cặp đôi hạnh phúc và khăng khít. Chia sẻ về bạn đời, Ngân Anh hài hước kể trên Bạn muốn hẹn hò: "Hồi xưa tôi rất thích nghe anh nói, thứ nhất vì giọng anh hay, thứ hai là tôi thấy anh có tư duy trưởng thành. Còn bây giờ nghe 24/7 thì tôi thấy nhức đầu. Thêm nữa, anh như các cô bác, luôn ngủ từ 10h, 5h sáng đã dậy. Tôi thì khác, tôi ngủ muộn và 8h mới có thể dậy được".

Trong khi đó, Tô Ny cũng cho biết khi mới cưới, anh rất mong vợ sẽ dậy sớm để cùng nhau đi chạy bộ, ăn sáng và uống cafe. "Nửa năm nay tôi vẫn chưa làm được điều này. Ban đầu, tôi định thay đổi vợ tôi, nhưng giờ tôi đã gọi đồ ăn thức uống về để ăn cùng vợ ở nhà. Tôi không bắt buộc mà mong cô ấy sẽ thay đổi khi thấy cần thiết".

Lê Âu Ngân Anh từng vướng nhiều thị phi ngay đêm đăng quang Hoa hậu Đại dương năm 2017. Thời điểm đó, nàng Hậu gặp phải không ít ý kiến trái chiều từ dư luận về nhan sắc. Sau đó, Lê Âu Ngân Anh âm thầm rút lui khỏi showbiz Việt, quyết định bỏ lại ánh hào quang để tập trung cho sự nghiệp giáo dục và kinh doanh.