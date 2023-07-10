Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tiết lộ từng chia tay ông xã vì bất đồng quan điểm hôn nhân, tái hợp nhờ vào một điều?

Sau 5 năm đăng quang Hoa hậu với không ít tai tiếng, Lê Âu Ngân Anh đã dần lấy lại thiện cảm của công chúng với nét đẹp tri thức trên giảng đường. Năm 2022, nàng hậu bất ngờ thông báo kết hôn cùng bạn trai Phan Tô Ny sau 2 năm hẹn hò kín tiếng.

Mới đây, trong một chương trình, vợ chồng Lê Âu Ngân Anh và Phan Tô Ny đã có những chia sẻ về hành trình đi đến hôn nhân của mình. Theo chia sẻ, Ngân Anh và chồng quen biết nhau tại một lớp học MC, khi ấy Phan Tô Ny chính là thầy giáo của cô.

Được biết, vị hôn phu của Ngân Anh lớn hơn cô 5 tuổi, hiện đang công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM. Ngoài công việc MC, BTV ở đài truyền hình, ông xã của nàng hậu còn từng được biết đến trong vai trò diễn viên. Sau khi lập gia đình, hoa hậu Lê Âu Ngân Anh thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân.

Ngân Anh và chồng quen biết nhau tại một lớp học MC, khi ấy Phan Tô Ny chính là thầy giáo của cô

Nói về cảm xúc lần đầu gặp ông xã, Ngân Anh nhớ lại: “Đầu tiên là em ấn tượng về cái tên ‘Tô Ny’, em nghĩ: ‘Đang học về kỹ năng nói tiếng Việt, sao lại học với thầy nước ngoài?’. Lần đầu gặp anh thì thấy anh rất nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp và nghiêm túc, thậm chí là nhìn bị nhạt”.

Khi kết thúc khóa học, Phan Tô Ny và Ngân Anh có trao đổi số điện thoại, sau đó cùng đi ăn trưa và dần tiến đến quan hệ yêu đương

Về phía Tô Ny, anh đặc biệt ấn tượng khi lần đầu gặp hoa hậu Ngân Anh ngoài đời bởi cách ăn mặc kín đáo và có giọng nói hay, thiện cảm. Trúng tiếng sét ái tình sau buổi học đầu tiên, Tô Ny nhanh chóng xin số điện thoại để tiếp cận người đẹp.

Khi kết thúc khóa học, Phan Tô Ny và Ngân Anh có trao đổi số điện thoại, sau đó cùng đi ăn trưa và dần tiến đến quan hệ yêu đương.

Thời điểm cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau cũng chính vào giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng. Bẵng đi khoảng 1 năm, cả hai mới bắt đầu liên hệ lại và chính thức hẹn hò, yêu đương.

Cả hai tìm hiểu nhau vào giai đoạn dịch bệnh COVID-19, 1 năm sau dịch mới chính thức hẹn hò

Cũng như những cặp đôi khác, Ngân Anh và Tô Ny cũng trải qua nhiều biến cố để đến được hạnh phúc như hiện tại. Hoa hậu Đại dương 2017 tiết lộ trong khoảng thời gian yêu nhau vì bất đồng quan điểm trong vấn đề hôn nhân nên cả hai không ít lần “chiến tranh lạnh" dẫn đến chia tay.

Ngân Anh và Tô Ny cũng trải qua nhiều biến cố để đến được hạnh phúc như hiện tại

Cụ thể, có thời điểm vì những kế hoạch và dự định cá nhân còn nhiều dang dở nên nàng hậu còn khá mơ hồ và chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình: “Anh Tô Ny khi đã đặt mối quan hệ với ai thì sẽ cam kết với người đó, còn em thì thấy hơi nóng vội vì mới quen được 1, 2 tháng, thậm chí hai cá thể còn chưa hòa hợp với nhau thì sao mà nghĩ đến chuyện lâu dài được”.

Giải thích về chia sẻ của bà xã, nam biên tập viên cho biết: “Em thường sẽ dùng khoảng thời gian yêu nhau để bày tỏ mong muốn là em muốn lập gia đình, nếu không thì đừng làm mất thời gian của nhau. Nếu mình nhân danh tình yêu mà yêu quá lâu để câu chuyện không có một cái kết tốt đẹp thì em lại nghĩ đó là thiệt thòi của bạn nữ nhiều hơn chứ không phải thiệt thòi của em”.

Cả hai từng chia tay vì bất đồng quan điểm trong vấn đề hôn nhân

Cột mốc khiến cặp đôi quyết định tái hợp là do Phan Tô Ny nhận được món quà đặc biệt từ Ngân Anh trong dịp sinh nhật. Ngân Anh cho biết vì cô quan tâm ông xã nên biết được ngày sinh nhật rất quan trọng với anh, anh sẽ dành dịp này để kỷ niệm với ba mẹ. Cô còn biết anh thích đội bóng Manchester United nên tôi mới âm thầm đặt một chiếc áo có tên của anh, 1 trái bóng và cái bánh kem để gửi sang nhà anh. Dù cô không để tên người gửi mà có ghi vài dòng nhưng Tô Ny vẫn biết và nhắn tin cảm ơn cô.

Cột mốc khiến cặp đôi quyết định tái hợp là do Phan Tô Ny nhận được món quà đặc biệt từ Ngân Anh trong dịp sinh nhật

Phan Tô Ny bất ngờ vì Ngân Anh là người rất biết quan tâm và yêu thương người khác theo cách đặc biệt. Nam biên tập viên cho biết trái bóng và chiếc áo do Ngân Anh gửi tặng được mua từ Old Trafford (trụ sở của Manchester United) nên vô cùng trân quý. Sau đó, Phan Tô Ny đã mời Ngân Anh đi ăn và quyết định tái hợp, đến nửa năm thì tổ chức đám cưới. Hôn lễ của Phan Tô Ny và Ngân Anh diễn ra vào tháng 11/2022 vừa qua.

Nàng hậu cũng cho biết thời điểm đó tuy nói lời chia tay nhưng cả hai vẫn còn nhiều tình cảm và sự quan tâm dành cho đối phương

Nàng hậu cũng cho biết thời điểm đó tuy nói lời chia tay nhưng cả hai vẫn còn nhiều tình cảm và sự quan tâm dành cho đối phương. Cuối cùng, sau nhiều lần hợp tan định mệnh một lần nữa lại kéo hai người về với nhau, và một lễ cưới như mơ chính là cái kết viên mãn dành cho cặp đôi đẹp của showbiz Việt.