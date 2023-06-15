Việt Trinh lần đầu hé lộ bản thân bị trầm cảm suốt 2 năm, không thể đến thăm đạo diễn 'Người đẹp Tây Đô' những ngày cuối đời

Tên tuổi của cô gây sức hút mạnh mẽ ở bất kể đâu. Những thông tin về cô luôn là đề tài nóng bỏng nhất và có tốc độ lan truyền chóng mặt. Hình ảnh của Việt Trinh xuất hiện ở khắp nơi. Cô còn là một trong số những ''nữ hoàng ảnh lịch'' được nhiều người biết đến cùng với Diễm Hương, Diễm My, Hiền Mai, Hà Kiều Anh,...

Việt Trinh được xem là một trong những diễn viên nữ nổi tiếng hàng đầu của điện ảnh Việt Nam vào những năm thập niên 90. Nhờ sở hữu khuôn mặt đẹp và lối diễn xuất duyên dáng, xuất thần, Việt Trinh đã trở thành ngôi sao điện ảnh "làm mưa làm gió" ở các rạp chiếu phim thời bấy giờ.

Tại đây, Việt Trinh cũng tiết lộ 2 năm qua, cô đã đối diện với căn bệnh trầm cảm cấp độ 1, phải uống thuốc và vào viện 3 lần để điều trị. Thời điểm đạo diễn Lê Cung Bắc lâm bệnh, diễn viên 7X không ghé thăm vì sợ bị xúc động mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe. Mặc dù đã gọi điện cho vợ chồng đạo diễn Lê Cung Bắc để nói rõ về hoàn cảnh của mình nhưng Việt Trinh vẫn cảm thấy có lỗi vì chỉ có thể đứng phía sau.

Mới đây, sự xuất hiện của Việt Trinh tại Lễ đại tường (ngày giỗ 2 năm sau ngày mất) và ra mắt hồi ký Bụi cát chân mây của cố NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc diễn ra vào ngày 13/4 đã thu hút sự chú ý của khán giả bởi trước đó, cô đã vắng bóng showbiz khá lâu sau tuyên bố giải nghệ. Vì vậy, khi xuất hiện tại chương trình, Việt Trinh xin phép chỉ tham dự với tư cách là một người bình thường và từ chối đứng trên sân khấu như một nghệ sĩ. Vì trước đây cô từng có mối thâm tình với cố đạo diễn nên cô đã đến tham dự chương trình.

Trong đoạn video nhắc về kỷ niệm với đạo diễn Lê Cung Bắc, Việt Trinh cho biết, cố đạo diễn chính là người kéo cô lên từ vũng lầy. Nữ diễn viên mang ơn đàn anh vì đã "khai sinh" ra mình lần 2 với phim Người đẹp Tây Đô.

Diễn viên Việt Trinh (bìa phải) tham gia sự kiện của cố đạo diễn Lê Cung Bắc

Việt Trinh là một trong những minh tinh rất đúng với câu nói ''hồng nhan bạc phận'', cuộc đời của nữ diễn viên lúc trẻ rất nhiều đau thương và đầy rẫy thị phi. Mỹ nhân điện ảnh từng có hai cuộc tình ''ồn ào'' với hai đại gia nổi tiếng nhất nhì Sài Thành trước khi nổi tiếng. Điều đáng nói, cả hai người đàn ông mà Việt Trinh từng yêu đương cả hai đều vướng vào vòng lao lý, người là tử tù, người thì chung thân.

Việt Trinh từng có hai mối tình đầy thị phi với hai đại gia khét tiếng

Sau chuyện tình vỡ lở với những đại gia khét tiếng, hình ảnh Việt Trinh đã xấu đi trong lòng công chúng. Cô liên tiếp gặp cú trượt dài trong sự nghiệp. Đỉnh điểm nhất là từ năm 1996 đến năm 1997 vì đóng quá nhiều phim, đi muộn, kênh kiệu nên cô bị người ta lãng quên.

Nữ diễn viên cho biết trong lúc bị khán giả quay lưng, bản thân đã kịp tỉnh ngộ và hối hận. Việt Trinh biết thời điểm đó những gì mình làm thời gian qua là sai với đạo đức bản thân và cả người hâm mộ. Không lâu sau, cô nhận được đãi ngộ của Tổ nghề nên mới đến được với bộ phim Người đẹp Tây Đô và tên tuổi của cô từ đó cũng phát lên trở lại.

Việt Trinh tên tuổi trong sự nghiệp nhờ vào bộ phim Người đẹp Tây Đô

Không lâu sau đó, Việt Trinh kết hôn với một người đàn ông ngoài ngành giải trí, tuy nhiên cả hai nhanh chóng ''đường ai nấy đi'' sau hơn 6 năm chung sống vì không tìm được tiếng nói chung. Việt Trinh trở thành mẹ đơn thân, cố gắng làm việc chăm chỉ để nuối dạy con trai một cách tốt nhất. Nữ diễn viên cũng hé lộ mối quan hệ với chồng cũ giờ là những người bạn cùng nhau nuôi dạy con cái.

Việt Trinh bên cậu con trai đã lớn phổng phao, nữ diễn viên không công khai hình ảnh con trai vì muốn sự riêng tư cho cậu bé

Vào tháng 1/2022, Việt Trinh tuyên bố giải nghệ, rút khỏi màn ảnh sau hơn 30 năm đóng phim, để dành nhiều thời hơn cho gia đình và tận hưởng sự bình yên tuổi ''xế chiều''. Nữ diễn viên cho biết vẫn còn yêu nghề nên mất một năm mới đưa ra quyết định ngừng tham gia đóng phim, chuyển sang làm đạo diễn.

Việt Trinh tuyên bố giải nghệ, rút khỏi màn ảnh sau hơn 30 năm đóng phim, lui về hậu phương làm đạo diễn

Từ khi dừng làm phim, Việt Trinh hiện tập trung toàn bộ cho công việc kinh doanh. Hàng ngày ngoài việc chăm sóc và dạy con học, Việt Trinh ngồi thiền, đọc kinh Phật, tối đến tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, livestream bán hàng online hoặc trò chuyện với khán giả.

Nữ diễn viên cho biết, thu nhập hiện tại vừa đủ cho hai mẹ con sinh hoạt vì nhiều năm nay cô đã chọn cách sống tiết kiệm, không tiêu xài phung phí hay mua đồ hiệu. Nghệ sĩ còn trích lợi nhuận từ việc kinh doanh để làm thiện nguyện.

Nữ diễn viên livestream bán hàng mỗi ngày

Ngoài ra, sau khi tuyên bố giải nghệ, cô đưa con trai từ TP.HCM về sống ở biệt thự vườn tại Bình Dương, tận hưởng không khí an yên. Khu vườn rộng 3.000 m2 được cô mua từ nhiều năm trước. Khi còn sống và làm việc tại thành phố, Việt Trinh thuê hai người giúp việc để trông nom. Đến mùa thu hoạch, cô về quê để mang những loại trái cây, rau củ tươi sạch lên thành phố. Tuy nhiên, hiện tại đích thân người đẹp tự tay vun vén cho mái ấm và khu vườn của mình.

Việt Trinh sau tuyên bố giải nghệ giành thời gian bên cạnh và chăm sóc quý tử nhiều hơn

Nữ diễn viên thường xuyên khoe hình ảnh về cuộc sống hằng ngày