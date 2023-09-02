Việt Hương ngơ ngác 'bật ngửa' vì được ông xã làm một điều đặc biệt khi trời trở lạnh

Hậu trường 02/09/2023 11:00

Mới đây, Việt Hương đã có một phen ngơ ngác 'bật ngửa' sau khi được ông xã làm một điều đặc biệt khi trời trở lạnh.

Việt Hương là một trong những nữ nghệ sĩ có nét diễn cực kì duyên dáng của showbiz Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Hoài Phương và khiến khán giả ngưỡng mộ.

Việt Hương ngơ ngác 'bật ngửa' vì được ông xã làm một điều đặc biệt khi trời trở lạnh - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Việt Hương - Hoài Phương

Mới đây, ông xã Việt Hương có màn trêu ghẹo bà xã cực lầy lội. Theo đó, ông xã Việt Hương khi thấy trời trở lạnh đã tặng cho vợ một chiếc áo có kiểu dáng ‘hài hước’. Điều này khiến Việt Hương có ngay biểu cảm ngơ ngác, ngỡ ngàng. Hoài Phương viết: "Trời mấy hôm nay mưa, sợ vợ lạnh, mua bả cái áo. Mà bả chửi 1 tiếng đồng hồ, thật là".

Việt Hương ngơ ngác 'bật ngửa' vì được ông xã làm một điều đặc biệt khi trời trở lạnh - Ảnh 2
Ông xã Việt Hương khi thấy trời trở lạnh đã tặng cho vợ một chiếc áo có kiểu dáng ‘hài hước’

 

Việt Hương ngơ ngác 'bật ngửa' vì được ông xã làm một điều đặc biệt khi trời trở lạnh - Ảnh 3
Việt Hương có biểu cảm ngơ ngác, ngỡ ngàng trước món quà 'lầy lội' của chồng

Ngay sau khi đăng tải, loạt khoảnh khắc lầy lội này của Việt Hương đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Có thể thấy, không chỉ được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc mà cả 2 còn thoải mái dìm hàng và đăng tải những hình ảnh đời thường lên mạng xã hội khiến dân tình không ít lần cười nghiêng ngã.

Việt Hương ngơ ngác 'bật ngửa' vì được ông xã làm một điều đặc biệt khi trời trở lạnh - Ảnh 4
Cả 2 thường thoải mái dìm hàng và đăng tải những hình ảnh đời thường lên mạng xã hội khiến dân tình không ít lần cười nghiêng ngã

Sau 26 năm định cư tại nước ngoài, nghệ sĩ Hoài Phương đã quyết định trở về Việt Nam sinh sống, ở cạnh vợ - nghệ sĩ Việt Hương, làm chỗ dựa vững chắc cho bà xã phát triển sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh. Họ đã có 16 năm bên nhau mặn nồng và luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cách thể hiện tình cảm.

Việt Hương ngơ ngác 'bật ngửa' vì được ông xã làm một điều đặc biệt khi trời trở lạnh - Ảnh 5
Vợ chồng Việt Hương đã có 16 năm bên nhau mặn nồng và luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cách thể hiện tình cảm

Ông xã Việt Hương sở hữu vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đậm chất lãng tử với mái tóc dài. Năm nay đã ở độ tuổi 50 và hơn vợ 5 tuổi nhưng Hoài Phương vẫn bị nhiều người hiểu nhầm là 'phi công trẻ' bởi ngoại hình của mình. Sở hữu ngoại hình ăn gian tuổi, Hoài Phương được khen còn trẻ trung hơn vợ trong nhiều khung hình.

Việt Hương ngơ ngác 'bật ngửa' vì được ông xã làm một điều đặc biệt khi trời trở lạnh - Ảnh 6
Sở hữu ngoại hình ăn gian tuổi, Hoài Phương được khen còn trẻ trung hơn vợ trong nhiều khung hình

Hoài Phương cũng là người đồng hành cùng Việt Hương xông pha trên các con đường làm thiện nguyện trong mùa dịch dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí là thị phi. Chính nhờ có sự ủng hộ của chồng, Việt Hương mới càng trở nên mạnh mẽ và thoải mái "bung xõa" trong mọi lĩnh vực.

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Từ khóa:   Việt Hương Hoài Phương Vbiz

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