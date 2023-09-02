Việt Hương ngơ ngác 'bật ngửa' vì được ông xã làm một điều đặc biệt khi trời trở lạnh

Mới đây, Việt Hương đã có một phen ngơ ngác 'bật ngửa' sau khi được ông xã làm một điều đặc biệt khi trời trở lạnh.

Việt Hương là một trong những nữ nghệ sĩ có nét diễn cực kì duyên dáng của showbiz Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Hoài Phương và khiến khán giả ngưỡng mộ. Gia đình nhỏ của Việt Hương - Hoài Phương Mới đây, ông xã Việt Hương có màn trêu ghẹo bà xã cực lầy lội. Theo đó, ông xã Việt Hương khi thấy trời trở lạnh đã tặng cho vợ một chiếc áo có kiểu dáng ‘hài hước’. Điều này khiến Việt Hương có ngay biểu cảm ngơ ngác, ngỡ ngàng. Hoài Phương viết: "Trời mấy hôm nay mưa, sợ vợ lạnh, mua bả cái áo. Mà bả chửi 1 tiếng đồng hồ, thật là".

Ông xã Việt Hương khi thấy trời trở lạnh đã tặng cho vợ một chiếc áo có kiểu dáng ‘hài hước’ Việt Hương có biểu cảm ngơ ngác, ngỡ ngàng trước món quà 'lầy lội' của chồng Ngay sau khi đăng tải, loạt khoảnh khắc lầy lội này của Việt Hương đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Có thể thấy, không chỉ được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc mà cả 2 còn thoải mái dìm hàng và đăng tải những hình ảnh đời thường lên mạng xã hội khiến dân tình không ít lần cười nghiêng ngã.

Cả 2 thường thoải mái dìm hàng và đăng tải những hình ảnh đời thường lên mạng xã hội khiến dân tình không ít lần cười nghiêng ngã Sau 26 năm định cư tại nước ngoài, nghệ sĩ Hoài Phương đã quyết định trở về Việt Nam sinh sống, ở cạnh vợ - nghệ sĩ Việt Hương, làm chỗ dựa vững chắc cho bà xã phát triển sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh. Họ đã có 16 năm bên nhau mặn nồng và luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cách thể hiện tình cảm. Vợ chồng Việt Hương đã có 16 năm bên nhau mặn nồng và luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cách thể hiện tình cảm Ông xã Việt Hương sở hữu vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đậm chất lãng tử với mái tóc dài. Năm nay đã ở độ tuổi 50 và hơn vợ 5 tuổi nhưng Hoài Phương vẫn bị nhiều người hiểu nhầm là 'phi công trẻ' bởi ngoại hình của mình. Sở hữu ngoại hình ăn gian tuổi, Hoài Phương được khen còn trẻ trung hơn vợ trong nhiều khung hình. Sở hữu ngoại hình ăn gian tuổi, Hoài Phương được khen còn trẻ trung hơn vợ trong nhiều khung hình Hoài Phương cũng là người đồng hành cùng Việt Hương xông pha trên các con đường làm thiện nguyện trong mùa dịch dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí là thị phi. Chính nhờ có sự ủng hộ của chồng, Việt Hương mới càng trở nên mạnh mẽ và thoải mái "bung xõa" trong mọi lĩnh vực.

Sau sự cố lệch mặt, Việt Hương tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại: 'Có thể chạy lên sân khấu và lên đồ rần rần' Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại sau sự cố bị lệch mặt bên phải vì nhiễm lạnh khi liên tục ngâm mình dưới nước đóng phim.

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