Việt Hương đáp trả 'đanh thép' khi bị mỉa mai 'lấy chồng bằng tuổi con' trên sóng livestream

Trước nhận xét từ tài khoản này, Việt Hương quay sang hỏi ông xã Hoài Phương đang ngồi bên cạnh: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?". Trước câu hỏi từ vợ, Hoài Phương đáp: "Để hỏi xem bạn đó bao nhiêu tuổi đã. Không chừng mình lại gấp đôi tuổi bạn đấy".

Trong buổi livestream trên trang cá nhân mới đây, một tài khoản người dùng đã để lại bình luận kém duyên khi mỉa mai nghệ sĩ Việt Hương chuyện "Lấy chồng bằng tuổi con...".

Ngay sau đó, nữ nghệ sĩ sau đó cũng bày tỏ sự thất vọng trước bình luận này, mặt sượng trân chia sẻ: "Thất vọng quá, mặt thất vọng đó. Mặt tôi vậy, cũng đâu già lắm đâu mà nói lấy chồng bằng tuổi con. Chồng tuổi con thì chồng ít nhất phải hai mươi mấy tuổi, buồn lắm".

Phản ứng của vợ chồng Việt Hương đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận an ủi vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương, mong cả hai bỏ ngoài tai những bình luận tiêu cực.

17 năm viên mãn bên chồng nhạc sĩ của Việt Hương

Sau khi sinh con gái Elyza, Việt Hương thường xuyên về Việt Nam hoạt động nghệ thuật

Việt Hương và Hoài Phương là cặp vợ chồng được yêu mến nhất nhì Vbiz. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, cách mà đôi vợ chồng gìn giữ gia đình hạnh phúc cũng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Mặt khác, do cùng hoạt động trong nghệ thuật nên ông xã Việt Hương rất thông cảm cho vợ, thường xuyên ủng hồ và đồng hành với bà xã trên mọi dự án.

17 năm gắn bó, Việt Hương nói vợ chồng cô xây đắp hôn nhân bằng sự hy sinh, thấu hiểu. Đôi uyên ương tin tưởng nhau tuyệt đối, không bao giờ ghen tuông. Diễn viên tự hào bản thân không đẹp nhưng có duyên và biết cách đối nhân xử thế nên được chồng yêu thương, trân trọng.

Ở nhà, chồng là hậu phương vững chắc giúp cô yên tâm, tập trung hoàn thành công việc. Anh dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, thay cô chăm lo và dạy dỗ con gái để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Việt Hương cũng thấy cô may mắn khi luôn có ông xã cổ vũ, đồng hành.