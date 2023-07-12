Hoài Phương tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới dành tặng Việt Hương sau gần 2 thập kỉ bên nhau

Sau hôn nhân đổ vỡ với đạo diễn Nguyễn Quang Minh, danh hài Việt Hương đã tiến tới với ông xã Hoài Phương và hiện tại cặp đôi đã có 17 năm gắn bó với nhau. Hoài Phương là nhạc công kiêm chỉ đạo âm nhạc và gặt hái được nhiều thành công tại hải ngoại. Tuy nhiên, từ tháng 3/2021, Hoài Phương đã quyết định đưa con gái về Việt Nam sinh sống cùng vợ. Sau khi về nước, ông xã của nữ danh hài có tham gia một số chương trình truyền hình và gây ấn tượng với vẻ ngoài lãng tử cùng cách nói chuyện nhẹ nhàng, điềm đạm cũng như tình cảm ngọt ngào với bà xã.

Đính kèm dòng trạng thái là bộ ảnh tình bể bình của vợ chồng Việt Hương. Cặp đôi diện đồ đơn giản cùng nhau dạo bãi biển trông rất bình yên. Việt Hương cũng không ngại ngần thể hiện cảm xúc yêu thương với nửa kia khi choàng tay ôm và trao ông xã nụ hôn ngọt ngào.

Mới đây, trên trang cá nhân, ông xã Việt Hương đã đăng tải dòng trạng thái mừng kỉ niệm 17 năm ngày cưới. Theo đó ,anh viết: "11/7 kỷ niệm ngày cưới. Mong em nắm tay anh mãi nhé bé yêu! P/S: Bả nắm tay chặt vậy để nhắc chưa mua chiếc nhẫn năm nay đấy kkk...".

Mới đây, chia sẻ với báo Thanh Niên, Hoài Phương có những trải lòng về cuộc hôn nhân với Việt Hương sau 17 năm gắn bó. Cụ thể, anh cho biết dù đã đồng hành quãng thời gian dài và có quả ngọt là con gái Elyza nhưng cả 2 chưa từng tổ chức đám cưới. Nam nghệ sĩ lý giải thời điểm quen nhau bên Mỹ vì không có gia đình bên cạnh, bạn bè cũng không quá nhiều nên cả hai không tổ chức lễ cưới rình rang. "Chúng tôi cứ thế cố gắng cùng nhau" - chồng diễn viên Nhà có năm nàng tiên trải lòng.

Hoài Phương cho biết dù đã đồng hành quãng thời gian dài và có quả ngọt là con gái Elyza nhưng cả 2 chưa từng tổ chức đám cưới

Đồng thời, nam nghệ sĩ dự định trong tương lai sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ như món quà anh dành tặng vợ sau thời gian chung sống. Điều anh trân trọng nhất ở Việt Hương trong 17 năm gắn bó cùng nhau chính là tính thương người. Kể cả trước và sau khi về chung một nhà, anh thấy vợ luôn lo lắng, quan tâm đến người khác. “Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy Hương như vậy. Nhưng chúng tôi biết mình nên làm gì và có điểm dừng ở đâu. Mọi thứ Hương làm tôi đều đồng tình và ủng hộ" - anh chia sẻ.

Là chồng của một nghệ sĩ nổi tiếng song Hoài Phương không cảm thấy áp lực. Bản thân cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên anh hiểu được tính chất của nghề. “Đã là nghệ sĩ thì sẽ có nhiều khán giả yêu thương, nhưng cũng sẽ có một số thành phần antifan. Mình chấp nhận điều đó vì mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau” - anh bày tỏ.

Con gái Elyza của vợ chồng Việt Hương có thành tích học tập xuất sắc, được tuyển thẳng vào lớp 2 ở Mỹ

Việt Hương và Hoài Phương về chung một nhà vào năm 2004 và sinh bé Elyza (tên đầy đủ là Elyza Phương Vy) năm 2009. Cô bé sở hữu nhiều nét giống bố và có khả năng vũ đạo cũng như võ thuật rất điệu nghệ.

Trước khi quay trở về Việt Nam, bé Elyza đã có 12 năm sinh sống tại Mỹ, chính vì thế cô bé có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát như người bản xứ. Ngoài ra, bé Elyza còn khiến mọi người phải trầm trồ khi theo học tại một trường tiểu học được coi là danh giá nhất khu Garden Grove Unified School ở California. Đáng chú ý, vì thành tích học tập quá xuất sắc, điểm môn Toán đạt tuyệt đối thuộc top 3 học tốt nhất trường nên cô bé được "học vượt" lên lớp 2 ngay từ khi còn ở mẫu giáo.

Cô bé còn chơi thể thao rất giỏi

Nghệ sĩ Việt Hương từng tâm sự rằng bản thân mình học không tốt nên rất tự hào khi con gái có thành tích xuất sắc như vậy. Không chỉ giỏi các môn học văn hóa ở trường, bé Elyza còn khiến dân tình trầm trồ vì "giỏi toàn diện" bởi cô bé chơi các môn thể thao rất tốt, từng giành huy chương đồng môn Wushu trong giải đấu ở California.

Dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng con gái Việt Hương vẫn nói tiếng Việt khá sành sỏi. Hiện tại, cô bé đã về định cư ở Việt Nam cùng bố mẹ và theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Ngôi trường mà Elyza theo học có mức học phí vào hạng đắt đỏ khi lên đến hơn nửa tỷ đồng/năm và có thể sẽ lên cao nữa tùy theo cấp học.