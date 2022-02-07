Dù đứng ra giúp đỡ người đồng nghiệp nghệ sĩ của mình vay tiền lúc khó khăn, thế nhưng, diễn viên Kiều Trinh đau lòng nhận lại cái kết đắng khi bị quay lưng, thậm chí còn bị hăm dọa, đòi đánh.

Chuyên trị những vai diễn có số phận thăng trầm trên màn ảnh, cuộc đời diễn viên Kiều Trinh ngoài đời cũng lận đận như những vai diễn của mình. Qua những lời tâm sự về cuộc đời của nữ diễn viên, có thể xem Kiều Trinh là một trong số nghệ sĩ khổ nhất giới showbiz. Kiều Trinh tự nhận cuộc đời mình tràn ngập những nỗi buồn, từng có lúc bị bạn bè quay lưng dù mình là người đứng ra giúp đỡ. Kiều Trinh và con gái (Ảnh: Internet) Kiều Trinh lớn lên trong một gia đình không theo nghệ thuật, cha mẹ làm nghề giết mổ lợn rồi chuyển sang khai phá rừng, chắt chiu từng đồng để lo cho đàn con nhỏ. Năm 6 tuổi, thời điểm cha mẹ và anh trai, chị ba lên rừng khai phá, vì còn nhỏ nên nữ diễn viên ở lại sống với chú và chị gái ở Bình Dương. Trả lời với Pháp Luật và Bạn đọc, diễn viên Kiều Trinh cho biết đây thời điểm kinh hoàng nhất cuộc đời cô mà đến 30 năm sau, cô mới có can đảm nhắc lại.

"Tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi cùng đám bạn đi chơi thì có một người hàng xóm lợi gần nói sẽ cho tôi một con diều nếu chịu vào nhà ông ấy. Con nít mà nghe được cho diều là thích lắm nên tôi đồng ý liền không do dự gì hết. Người đàn ông đó dụ tôi ra sau nhà dùng hai tay giữ chặt ép tôi vào tường rồi xâm hại tình dục. Sau khi thực hiện xong, người đó cấm tôi không được nói cho ai biết. Ký ức đen tối ấy ám ảnh, và đeo đẳng mãi trong tâm hồn tôi. Đến khi có gia đình, mỗi lần gần gũi với chồng thì những nỗi ám ảnh đau đớn, nhục nhã của quá khứ lại hiện qá lớn trong tâm trí tôi." - Kiều Trinh chia sẻ. Từ cô thợ may nghèo ở quê, Kiều Trinh lên thành phố tìm cơ hội và trở thành diễn viên. Dù trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt, thế nhưng, với đồng lương ít ỏi, cuộc sống của hai mẹ con chỉ khá hơn chứ vẫn không dư giả. Dù được biết đến là diễn viên, nhưng Kiều Trinh vẫn phải may quần áo để kiếm thêm thu nhập.

Gồng gánh gia đình 1 cha già, 2 con nhỏ trên vai, Kiều Trinh luôn cố hết sức mình. Thu nhập của cô trong tình trạng phải làm mới có ăn, như mùa dịch vừa qua bị rơi vào cảnh thất nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Dù cũng được nhiều bạn bè đồng nghiệp đứng ra giúp đỡ, nhưng Kiều Trinh vẫn không tránh được trường hợp bị đồng nghiệp quay lưng chơi xấu khiến cô lâm vào cảnh khổ. Tâm sự với Pháp luật và Bạn đọc, Kiều Trinh cho biết: “Tôi may mắn được nhiều người tận tình giúp tôi trong cảnh ngặt nghèo. Nhưng đâu có ai có thể giúp mình mãi được. Ngược lại, có đồng nghiệp còn khiến tôi lâm vào cảnh khó. Một người bạn nghệ sĩ nhờ tôi vay tiền giang hồ. Tôi phải thay anh ấy đóng tiền lãi hàng tháng. Đến lúc tôi kiệt sức, tôi nhắn anh ta phải có trách nhiệm, em trai anh ấy nguyền rủa tôi thậm tệ và còn đòi đánh tôi.” Trải qua tuổi thơ cơ cực cùng vô vàn những lận đận trong chuyện tình cảm, cuộc sống của diễn viên Kiều Trinh ở thời điểm hiện tại dù bình ổn hơn nhưng vẫn ngập tràn những nỗi buồn. Nói về chuyện tình yêu, Kiều Trinh tủi thân cho biết: “Tôi không nghĩ sẽ có người đàn ông Việt Nam nào dám yêu một bà mẹ đơn thân, nuôi 2 con nhỏ như tôi.” Ở tuổi U50, Kiều Trinh vẫn đang làm mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ và phụng dưỡng cha già. Nữ diễn viên không dám nghĩ tới hạnh phúc riêng. Thế nhưng, dù khó khăn, khổ sở nhưng Kiều Trinh vẫn tích cực làm thiện nguyện cùng bạn bè. "Giờ đây, tôi đã trở thành người của công chúng, điều kiện sống tốt hơn, tôi hạnh phúc hơn. Tôi vui sướng vì nghề diễn viên giúp tôi hóa thân vào nhiều hoàn cảnh, tôi sống được nhiều cảnh đời khác nhau. Đó cũng là cách giúp tôi thoát ra khỏi nỗi buồn" - Kiều Trinh bộc bạch.

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