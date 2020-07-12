Vắng mặt ở đám cưới em ruột, Thúy Nga căn dặn cực hài: 'Cấm đặt con tên Vi, thế giới thù Cô Vi'

Hậu trường 12/07/2020 16:11

Viết tâm sự chia sẻ nỗi buồn vì không thể về nước dự đám cưới em ruột, danh hài Thúy Nga vẫn thể hiện sự hài hước của mình trong từng câu chữ.

Hiện tại danh hài Thúy Nga vẫn đang ở Mỹ. Cô bị kẹt tại đây suốt nhiều tháng qua vì dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường. Mới đây, nữ nghệ sĩ chia sẻ nỗi buồn vì không thể về nước chung vui cùng em trai trong ngày trọng đại.

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Danh hài Thúy Nga bên mẹ và em trai - Ảnh: FB

Cô buồn bã viết: "Còn có mấy ngày nữa là em trai tui nó lấy vợ... mà mắc vụ dịch Covid bao trùm toàn thế giới, chị nó còn mắc kẹt bên Mỹ không về mừng ngày đám cưới em tui được, tui có mỗi thằng em thôi mà... Cô Vi hành hạ toàn cầu quá, năm nay coi như mọi kế hoạch dự án gì của tui coi như là ở nhà ngồi chơi xơi nước luôn hà".

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Thúy Nga dự lễ đính hôn của em trai vào tháng 11/2019 - Ảnh: FB

Thúy Nga khiến dân mạng bật cười khi dặn dò em trai kỹ lưỡng việc đặt tên cho cháu mình. Cô khuyên: "Thôi, 2 vợ chồng bay cưới vui vẻ, đủ 9 tháng 10 ngày, cháu chào đời là chị về là vừa nghen tụi bay.

Mà chị dặn nè, năm nay nếu có bầu sinh con, nếu là con gái thì cấm đặt tên Vi nha... vì chị biết cả thế giới đang thù Cô Vi nha bay".

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Theo chia sẻ, hôn lễ của Trần Hiếu - em ruột nữ danh hài sẽ diễn ra vào ngày 14/7 tới. Cô đành lỡ hẹn vì đang bị kẹt tại Mỹ - Ảnh: FB

Bài viết của Thúy Nga nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Dưới phần bình luận, fan hâm mộ gửi lời hỏi thăm và chúc cô sức khỏe, sớm được về nước đoàn tụ gia đình.

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Đây không phải lần đầu danh hài Thúy Nga bị những người ác ý tung tin đồn qua đời. Trước thông tin thất thiệt, cô vẫn tỏ thái độ khá bình thản.

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Từ khóa:   Thúy Nga em trai Thúy Nga nghệ sĩ Thúy Nga

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