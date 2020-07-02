Đây không phải lần đầu danh hài Thúy Nga bị những người ác ý tung tin đồn qua đời. Trước thông tin thất thiệt, cô vẫn tỏ thái độ khá bình thản.

Nổi tiếng thường gắn liền với tin đồn và thị phi, tuy nhiên, mỗi nghệ sĩ sẽ có cách đối diện và xử lý khác nhau. Mới đây, danh hài Thúy Nga vừa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về việc bị một số kẻ xấu đồn đã qua đời tại Mỹ. Không chỉ vậy, người tung tin còn khẳng định Thúy Nga để lại gia tài 1 triệu đô.

Đây không phải lần đầu nữ danh hài hải ngoại đối diện với việc này. Cô cũng không phải là nghệ sĩ đầu tiên bị đồn qua đời. Trước đó, nhiều sao hạng A như Hoài Linh, Việt Hương, Phi Nhung... cũng khốn đốn vì những thông tin thất thiệt như vậy.

Thúy Nga 'vui hết biết' khi lâu lâu lại bị đồn qua đời - Ảnh: FB

Đối mặt với việc này, nghệ sĩ Thúy Nga tỏ thái độ khá bình thản, thoải mái. Trên trang cá nhân, bà mẹ đơn thân đăng tải loạt ảnh cắt ghép của kẻ tung tin kèm dòng chia sẻ hài hước: "Sáng giờ, có mấy người nhắn tin hỏi thăm coi thực sự em chết chưa vì ngày nay trên các kênh youtube họ báo Thúy Nga đã chết tại Mỹ và gia tài để lại 1 triệu đô luôn nha... cứ lâu lâu lại bị đồn chết miết... vui hết biết!".

Dưới bài viết, mọi người tỏ thái độ bức xúc thay cho Thúy Nga. Nhiều dân mạng khuyên cô tìm kẻ tung tin và trừng trị thích đáng.

Bị kẹt ở Mỹ vì dịch, Thúy Nga thường xuyên gặp gỡ các nghệ sĩ tại hải ngoại - Ảnh: FB

Hiện tại danh hài Thúy Nga vẫn đang ở Mỹ. Cô bị kẹt tại đây suốt nhiều tháng qua vì dịch Covid-19. Tại xứ người, cô vẫn cập nhật về cuộc sống thường ngày lên trang cá nhân để mọi người yên tâm.

Vẫn đang bị kẹt ở Mỹ suốt nhiều tháng, Thúy Nga lên tiếng về tin đồn bị nhiễm Covid-19 Nghệ sĩ Thúy Nga lên tiếng trấn an người hâm mộ và nói rõ về tin đồn bị nhiễm Covid-19. Hiện cô vẫn đang ở Mỹ, chưa thể về nước vì dịch bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-chat-nhu-nuoc-cat-cua-thuy-nga-khi-bi-don-qua-doi-o-my-de-lai-gia-tai-trieu-do-366006.html