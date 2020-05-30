Thúy Nga khoe ảnh hiếm thuở còn đi học, ai cũng trầm trồ vì nét đẹp đầy thu hút

Thuở đôi mươi, danh hài Thúy Nga sở hữu nhan sắc xinh đẹp đầy cá tính. Cô nhận được nhiều lời khen của đông đảo người hâm mộ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, danh hài Thúy Nga bất ngờ đăng tải bức ảnh thời còn là sinh viên trường sân khấu. Hình ảnh này ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Thời trẻ, bà mẹ đơn thân sở hữu sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp. Dù lúc này công nghệ chỉnh ảnh chưa thịnh hành nhưng nhan sắc của nữ nghệ sĩ vẫn khiến mọi người xuýt xoa. Có thể thấy, mặt mộc của nữ nghệ sĩ sắc sảo, thanh tú không thua kém bất kỳ mỹ nhân đình đám nào cùng thời.

Ảnh Thúy Nga khi còn là sinh viên năm nhất trường nghệ thuật, lúc này nữ nghệ sĩ mặc toàn đồ si đa - Ảnh: FB

Thúy Nga chia sẻ: "Hình thuở mới học năm đầu tiên trường Nghệ thuật Sân khấu nè bà con... thời đó mặt xấu như củ ấu mà không hiểu sao các Thầy cho đậu vô trường nữa không biết...?.

Thời này model là phải mặc đồ si đa mới là gu nha, toàn thân toàn đồ si đa. Thời đấy mặc đồ si đa là hot như thời này mặc hàng hiệu ấy...".

Nhan sắc thời trẻ của Thúy Nga làm bao trái tim xao xuyến - Ảnh: Internet

Ở tuổi 44, Thúy Nga là bà mẹ đơn thân xinh đẹp, thành công - Ảnh: FB

Hình ảnh thuở đôi mươi của Thúy Nga thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Dân mạng dành nhiều lời "có cánh" cho nữ nghệ sĩ: "Mẫu ảnh 1 thời há chế Nga", "Gái 18 đây mà", "Hồi đó cũng thật dễ thương", "Ngày ấy mẹ đẹp duyên dáng dễ thương, giờ càng ngày mẹ đẹp mặn mà hơn nhiều rồi mẹ"...

Mới 9 tuổi, con gái Thúy Nga mặc vừa áo của mẹ năm 27 tuổi, hé lộ tính cách của cô bé Không đòi quà trong ngày sinh nhật, con gái Thúy Nga xin lấy áo của mẹ năm 27 tuổi để mặc. Bất ngờ là Nguyệt Cát mặc vừa khít đồ của mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-nga-khoe-anh-hiem-thuo-con-di-hoc-ai-cung-tram-tro-vi-net-dep-day-thu-hut-360143.html