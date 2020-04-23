Thúy Nga tự hào khoe con gái 8 tuổi có năng khiếu hội họa, nhìn sản phẩm ai cũng tấm tắc

Hậu trường 23/04/2020 16:16

Bé Nguyệt Cát - con gái danh hài Thúy Nga được mọi người ngợi khen hết lời khi thể hiện năng khiếu hội họa và sáng tạo trong cách vẽ.

Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga đăng tải bức tranh của con gái Nguyệt Cát kèm chia sẻ thú vị về cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con.

Nữ nghệ sĩ viết: "8 tuổi mà chỉ tự nghĩ ra 1 câu chuyện rồi vẽ xong, nó nói với Mẹ: Mẹ, con vẽ cảnh tượng con được giải thưởng, cô giáo trao bằng khen và các bạn ngồi ở dưới cổ vũ con á Mẹ.

Mẹ nhanh nhẩu: À, ý con là ước mơ mình học thật giỏi để luôn được bằng khen hay giải thưởng phải hem?

Nó trả lời: À, đây là con vẽ con đạt giải thưởng bơi lội thôi á Mẹ, còn mấy giải học thiệt giỏi từ từ đi nha Mẹ!".

danh hai thuy nga va con gai
Thúy Nga khoe bức tranh của con gái Nguyệt Cát. Cô bé tưởng tượng được nhận thưởng và nhắc khéo mẹ đừng ép mình học quá nhiều - Ảnh: FB

Thúy Nga còn giải thích thêm về suy nghĩ sâu xa của con gái cưng muốn nhắn đến mẹ qua bức tranh: "Chỉ thòng 1 câu ý là đừng có ép chỉ học quá đó. Được cái có óc sáng tạo cao giống bà Mẹ. Vẽ đạt giải bơi lội mà mặc bộ đồ nhận giải không liên quan, còn cô giáo thì vẽ mang giày độn mới chịu nha".

Tài năng cùng sự thông minh, lanh lợi của cô bé khiến Thúy Nga vô cùng tự hào. Rất đông bạn bè và cộng đồng mạng dành lời khen bởi khả năng hội họa và sự đáng yêu của bé Nguyệt Cát.

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Thúy Nga và con gái Nguyệt Cát - Ảnh: FB
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Nữ nghệ sĩ còn nhận bé Ngân Hà làm con nuôi và chăm lo từ nhỏ - Ảnh: FB

Nguyệt Cát là con gái của Thúy Nga và người chồng đầu tiên. Nhiều năm sau biến cố hôn nhân, nữ nghệ sĩ vẫn đi về lẻ bóng. Cô tất bật chạy show và nuôi dạy con gái bé bỏng khôn lớn. Ở tuổi lên 8, con gái Thúy Nga trưởng thành hơn trong suy nghĩ và diện mạo. Cô bé sở hữu gương mặt đáng yêu có nhiều nét giống mẹ.

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Từ khóa:   Thúy Nga con gái Thúy Nga bé Nguyệt Cát

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