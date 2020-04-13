Thúy Nga nhận mưa lời khen vì khoe 2 con gái ngày càng xinh xắn, biết làm việc nhà

Ngoài con gái ruột Nguyệt Cát, danh hài Thúy Nga còn có một cô con gái nuôi là Ngân Hà. Dù bận rộn nhưng nữ nghệ sĩ luôn quan tâm và dành tình yêu thương cho hai con.

Sau nhiều năm định cư tại nước ngoài, thời gian gần đây, danh hài Thúy Nga chủ yếu hoạt động trong nước để tiện chăm sóc mẹ ruột. Hiện bé Nguyệt Cát cũng đang ở Việt Nam cùng mẹ. Như nhiều đồng nghiệp khác, nữ danh hài dành trọn thời gian cho gia đình ở thời điểm các hoạt động nghệ thuật đều bị trì hoãn do dịch Covid-19. Sau khi ly hôn, Thúy Nga làm mẹ đơn thân - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ của mình tại TP. Hồ Chí Minh. Mới đây, nữ nghệ sĩ thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đời thường bên hai cô con gái.

Thúy Nga viết: "Tình hình Cô Vi năm nay toàn thế giới... gần đến mùa hè rồi mà vẫn còn chưa đi học lại luôn. Mà được cái tụi nhỏ ở nhà hoài nên giờ cái gì cũng biết hết, biết tưới cây, dọn dẹp nhà, phụ bếp... thôi coi như vậy cũng vui ha các mẹ ha, các con ngoan ngoãn và trưởng thành là hạnh phúc rồi!”.

Không đi học, hai con gái của Thúy Nga ở nhà phụ giúp mẹ - Ảnh: FB Trong ảnh, Nguyệt Cát và Ngân Hà (cô bé được nhận nuôi khi mới lọt lòng) đang giúp mẹ tưới cây và dọn nhà. Tranh thủ lúc không phải đến trường, bà mẹ đơn thân dạy các con vận động, làm việc nhà. Với sự chỉ dẫn của mẹ Thúy Nga, hai bé rất thành thục trong công việc tưới cây, lau dọn. Ngân Hà - con gái nuôi của danh hài Thúy Nga - Ảnh: FB Nguyệt Cát ngày càng cao lớn và xinh xắn. Cô bé còn biết phụ mẹ chăm cây cảnh - Ảnh: FB Bài viết của nghệ sĩ Thúy Nga nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Cư dân mạng hết lời ngợi khen nữ danh hài vì dạy con quá khéo. Bên cạnh đó, nhiều người nhận xét bé Nguyệt Cát thừa hưởng nhiều nét duyên của mẹ.

Danh hài Thúy Nga tiết lộ mối quan hệ với dì ghẻ, 'muốn gặp ba cũng phải lén lút' Đây là lần hiếm hoi danh hài Thúy Nga bộc bạch về góc khuất gia đình. Được biết, ba mẹ ly dị khi cô mới 6 tuổi.

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