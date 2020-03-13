Danh hài Thúy Nga tiết lộ mối quan hệ với dì ghẻ, 'muốn gặp ba cũng phải lén lút'

Đây là lần hiếm hoi danh hài Thúy Nga bộc bạch về góc khuất gia đình. Được biết, ba mẹ ly dị khi cô mới 6 tuổi.

Thúy Nga là nghệ sĩ hài được khán giả trong và ngoài nước yêu mến bởi lối nói chuyện hài hước, mang lại tiếng cười cho công chúng. Là người luôn mang đến niềm vui cho mọi người, nhưng cuộc đời cô lại đầy cay đắng và nước mắt.

Tuổi thơ của nữ nghệ sĩ không được trọn vẹn như những đứa trẻ khác vì ba mẹ ly dị lúc cô mới 6 tuổi. Thúy Nga tâm sự, thời điểm đó vì mẹ không đủ kinh tế nên cô và em trai phải ở với ba. Và sau một thời gian, danh hài Thúy Nga được tòa tuyên về ở với mẹ, em trai cô ở với ba.

Thúy Nga bên mẹ và em trai - Ảnh: Internet

Cuộc sống của nữ danh hài và em trai càng nhiều nước mắt hơn khi ba cô tái hôn. Thúy Nga chính là người thuyết phục ông cưới người phụ nữ này. Thế nhưng sau khi "bước được chân vô nhà", dì ghẻ lại thay đổi 180 độ.

Thúy Nga chia sẻ, khi cô muốn qua thăm em trai, dì ghẻ tỏ thái độ không thích và luôn kiếm chuyện khi con gái riêng của chồng ở lại nhà ngủ. Đỉnh điểm là khi nữ nghệ sĩ bị dựng chuyện ăn cắp đồ và từ lúc đó, cô không quay lại ngôi nhà đó nữa.

Điều cô hối hận nhất là không tạo điều kiện để mẹ đi thêm bước nữa - Ảnh: FB

Đến hiện tại, mỗi lần Thúy Nga muốn gặp ba ruột cũng không hề dễ dàng. Không dám nói thẳng với vợ mới, ông phải bịa chuyện để được vào Sài Gòn gặp con. Mỗi lần cô về Nha Trang gặp ba cũng phải lén lút hẹn ra ngoài không cho dì ghẻ biết.

"Muốn cho tiền cũng phải dặn ba giấu đi vì tất cả tiền của ba tôi là cô ấy giữ hết. Đối với tôi, đó là sự ích kỷ tàn độc", cô bộc bạch trên Trí thức trẻ.

Đổ vỡ hôn nhân, Thúy Nga một mình nuôi con gái Nguyệt Cát khôn lớn - Ảnh: FB

Sau thời gian định cư tại Mỹ, Thúy Nga đã trở về Việt Nam hoạt động và phụng dưỡng mẹ già. Hiện tại, cô đang sống cùng mẹ và em trai tại căn biệt thự tiền tỷ ở TP. Hồ Chí Minh.

Lộ ảnh hiếm của danh hài Thúy Nga năm 23 tuổi, ai cũng bất ngờ vì quá đẹp Khoe bức ảnh 20 năm về trước trong một lần làm mẫu ảnh, danh hài Thúy Nga được khen ngợi hết lời bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ.

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