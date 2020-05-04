Mới 9 tuổi, con gái Thúy Nga mặc vừa áo của mẹ năm 27 tuổi, hé lộ tính cách của cô bé

Hậu trường 04/05/2020 10:43

Không đòi quà trong ngày sinh nhật, con gái Thúy Nga xin lấy áo của mẹ năm 27 tuổi để mặc. Bất ngờ là Nguyệt Cát mặc vừa khít đồ của mẹ.

Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga vừa đăng tải hình ảnh trong tiệc sinh nhật 9 tuổi của con gái kèm dòng tâm sự dài. Sinh nhật năm nay khá đặc biệt với hai mẹ con vì mỗi người một nơi. Bé Nguyệt Cát hiện đang ở Việt Nam còn nữ nghệ sĩ bị kẹt ở Mỹ vì dịch Covid-19. Cô thương con gái vì sinh nhật không có mẹ, chỉ có 3 người bên cạnh chúc mừng.

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Sinh nhật con gái Thúy Nga chỉ có 3 người. Đây cũng là lần đầu cô bé được ra ngoài kể từ khi dịch bệnh lây lan - Ảnh: FB

"Vừa tròn 9 tuổi, nó lấy cái áo của Mẹ mặc chụp hình năm Mẹ 27 tuổi mà chỉ mặc vừa y, chứng tỏ hồi đấy Mẹ của nó nhỏ thó đến cỡ nào rồi ha?

Năm nay sinh nhật của Cát không được tổ chức tại trường lớp vì tình hình dịch nên vẫn chưa được đi học... Mà sinh nhật kì này Mẹ một nơi, con một nơi. Thương con tó của Mẹ quá thôi!", nữ nghệ sĩ ngậm ngùi.

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Nguyệt Cát xin mặc áo của mẹ trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Nhân đây, nghệ sĩ Thúy Nga cũng chia sẻ thêm về tính cách của con gái. Dù nhỏ tuổi nhưng con gái Thúy Nga đã biết thương mẹ và sống rất tình cảm. Bà mẹ đơn thân tự hào vì con gái giống mình ở tính cách, không thích quần áo mới, mẹ tặng quà gì cũng được.

Thúy Nga chia sẻ: "Sinh nhật năm nào mình cũng hỏi con thích mua quần áo mới không? Nó luôn trả lời là không muốn. Rồi năm nay thì xin lấy áo của Mẹ mặc. Mình lại hỏi con thích mua đồ chơi gì không? Nó lại nói Mẹ muốn mua gì cho con cũng được. Bao năm nay, sinh nhật nó đều nói những câu trả lời y chang vậy. Con gái tuy còn nhỏ nhưng đã thể hiện tính cách rất là rất giản dị và không có tính đòi hỏi nhu cầu gì. Cái nết này thì là y chang Mẹ của nó rồi. Gia đình giản dị, bình dị là đặc trưng truyền thống của Mẹ con ta. Cứ thế mà phát huy tiếp con nhé, như vậy Mẹ cũng đỡ tốn kém ha!".

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Con gái Thúy Nga ngày càng xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: FB
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Bên cạnh Nguyệt Cát là Ngân Hà, con gái nuôi của nữ danh hài - Ảnh: FB

Dòng tâm sự Thúy Nga viết mừng sinh nhật con gái tròn 9 tuổi nhận được sự quan tâm của mọi người. Dưới bài viết, dân mạng để lại nhiều lời chúc tốt đẹp cho cô bé.

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Từ khóa:   Thúy Nga danh hài Thúy Nga bé Nguyệt Cát

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