Vẫn đang bị kẹt ở Mỹ suốt nhiều tháng, Thúy Nga lên tiếng về tin đồn bị nhiễm Covid-19

Hậu trường 02/06/2020 16:29

Nghệ sĩ Thúy Nga lên tiếng trấn an người hâm mộ và nói rõ về tin đồn bị nhiễm Covid-19. Hiện cô vẫn đang ở Mỹ, chưa thể về nước vì dịch bệnh.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thúy Nga vừa đăng tải dòng trạng thái trấn an người hâm mộ. Theo chia sẻ, ít ngày qua cô nhận được nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn hỏi thăm khi bị tung tin nhiễm Covid-19. Bà mẹ đơn thân phủ nhận tin đồn và khẳng định bản thân vẫn rất khỏe mạnh.

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Thúy Nga lên tiếng đính chính trước một số thông tin bịa đặt mình bị nhiễm dịch Covid-19 - Ảnh: FB
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Nữ danh hài còn công khai kết quả xét nghiệm để minh chứng cho những điều mình nói là thật - Ảnh: FB

"Thuý Nga không bị nhiễm Covid nha cả nhà, mọi người đọc báo sao rồi đồn em bị nhiễm Cô Vi rồi điện thoại hỏi thăm um sùm.

Mà chắc cũng tại cái clip em quay bạn em, ảnh dịch sai mà nhiều người tưởng thiệt cái hoang mang dư luận... haizzza thằng bạn hại tui rồi. Sẵn đây em đăng kết quả xét nghiệm cho cả nhà xem nhé, đừng tung tin bậy mà tội nghiệp tui nè!", Thúy Nga lên tiếng nói rõ.

Chia sẻ của Thúy Nga nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người hâm mộ vui mừng khi biết sức khỏe của nữ danh hài vẫn ổn.

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Hiện danh hài Thúy Nga đang bị kẹt tại nước ngoài vì dịch bệnh - Ảnh: FB
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Dịp sinh nhật con gái Nguyệt Cát cách đây không lâu, nữ nghệ sĩ cũng không thể về nước tham dự - Ảnh: FB

Danh hài Thúy Nga vẫn đang ở Mỹ suốt nhiều tháng qua. Cô rất muốn về nước nhưng không thể do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại đây.

Thúy Nga khoe ảnh hiếm thuở còn đi học, ai cũng trầm trồ vì nét đẹp đầy thu hút

Thúy Nga khoe ảnh hiếm thuở còn đi học, ai cũng trầm trồ vì nét đẹp đầy thu hút

Thuở đôi mươi, danh hài Thúy Nga sở hữu nhan sắc xinh đẹp đầy cá tính. Cô nhận được nhiều lời khen của đông đảo người hâm mộ.

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Từ khóa:   Thúy Nga dịch Covid-19 danh hài Thúy Nga

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