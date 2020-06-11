U60 Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng ảnh khoe dáng quyến rũ nhưng dân mạng chỉ chăm chăm nhìn vào bộ phận này

Hậu trường 11/06/2020 10:05

Nhờ chăm chỉ luyện tập và ăn uống khoa học, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 55.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới đến người hâm mộ. Đi kèm hình ảnh, nữ MC viết: Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên. Tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn làm một thứ cỏ cây. Vui trong gió và không ưu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau. Không oán ghét không gây hận sầu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau. Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu…”.

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Bài đăng của nữ MC - Ảnh: FB
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Ở độ tuổi U60, nữ MC xinh đẹp vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc cùng vóc dáng khỏe khoắn, trẻ trung – Ảnh: FB

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Vòng 1 gợi cảm của người đẹp - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, nữ MC diện trang phục áo thun, quần jeans vô cùng đơn giản nhưng lại khéo léo khoe được vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh”. Đặc biệt, vòng 1 căng tràn đầy quyến rũ của Kỳ Duyên thu hút sự chú ý hơn cả. Chẳng cần diện những bộ cánh “thiếu vải” hay bikini, nữ MC vẫn khoe được thân hình đáng ngưỡng mộ.

Ở tuổi 55, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung thách thức thời gian. Không ít cư dân mạng đã gọi cô là “người đẹp không tuổi” của showbiz.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi vóc dáng và nhan sắc của Kỳ Duyên: “Chị Kỳ Duyên ơi, làm sao có dáng đẹp được như chị”, “Chị đẹp đến đâu cũng đẹp”, “Người đẹp có khác”, “Chị Kỳ Duyên đẹp quá, em ngưỡng mộ chị”, “Lúc nào cũng tươi tắn, rạng rỡ và xinh đẹp”, “Người đẹp không tuổi”…

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Từ khóa:   MC Kỳ Duyên nhan sắc MC Kỳ Duyên Nguyễn Cao Kỳ Duyên

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