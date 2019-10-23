U40 vẫn trẻ trung, xinh đẹp, Ngô Quỳnh Anh - cựu thành viên nhóm 'Mắt Ngọc' khiến dân mạng mê mệt

Hậu trường 23/10/2019 16:10

Dù đã bước sang tuổi 36 nhưng nữ ca sĩ Ngô Quỳnh Anh vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp như thuở đôi mươi.

Ca sĩ Ngô Quỳnh Anh từng là thành viên trong nhóm nhạc đình đám một thời - “Mắt Ngọc”. Tuy nhiên, khi bước đến đỉnh cao sự nghiệp thì các thành viên lần lượt rời nhóm và chọn cho mình hướng đi riêng. Sau đó, Quỳnh Anh lựa chọn gia nhập H.A.T để tiếp tục hoạt động với vai trò ca sĩ.

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Ngô Quỳnh Anh từng là thành viên của 'Mắt Ngọc'...
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...và 'H.A.T' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên đến năm 2009, Ngô Quỳnh Anh chính thức tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí và tập trung cho công việc kinh doanh. Tháng 2/2014, nữ ca sĩ kết hôn với bạn trai sau 3 năm hẹn hò.

Bẵng đi một thời gian, những tin tức về nữ ca sĩ nổi tiếng một thời không còn xuất hiện hiện trên các phương tiện truyền thông. Được biết, Ngô Quỳnh Anh rất ít khi sử dụng mạng xã hội. Thay vào đó, cô tìm niềm vui trong công việc, bên gia đình và những chuyến du lịch.

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Năm 2014, Ngô Quỳnh Anh lên xe hoa với bạn trai - Ảnh: FB

Mới đây, những hình ảnh hiện tại của Ngô Quỳnh Anh bất ngờ được chia sẻ trong một group kín về showbiz trên Facebook. Ngay lập tức, bài đăng này đã thu hút gần 10 nghìn lượt thích từ cư dân mạng.

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Bài đăng trong hội nhóm trên Facebook - Ảnh: FB

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Nhan sắc trẻ trung của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, Ngô Quỳnh Anh vẫn giữ được vẻ tươi trẻ đầy sức sống ở tuổi 36 khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng cô nàng lão hoá ngược.

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Nữ ca sĩ đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại - Ảnh: Internet

Hiện tại, Ngô Quỳnh Anh đang có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn mong mỏi được một lần thấy Ngô Quỳnh Anh trở lại sân khấu.

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Từ khóa:   Ngô Quỳnh Anh Mắt Ngọc sao Việt

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