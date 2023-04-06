Tuổi xế chiều của nghệ sĩ Diễm Trinh: Chật vật mưu sinh, bệnh tật hoành hành, vẫn mong muốn được mời đi diễn

Hậu trường 06/04/2023 16:14

Hiện tại, vào những ngày cuối tuần, nghệ sĩ Diễm Trinh phải tranh thủ đi diễn thêm ở các sân khấu nhỏ lẻ để trang trải cuộc sống. Ngoài ra, thời gian rảnh rỗi ở nhà, bà trông cháu và kiếm việc lặt vặt làm thêm: bào củ hành, làm bánh,... để kiếm thêm thu nhập.

Nghệ sĩ Diễm Trinh sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng từ nhỏ đã đam mê cải lương. Từ năm 17 tuổi, bà đã theo các đoàn hát cải lương đi khắp nơi biểu diễn. Sau khi nghỉ hát cải lương để bà chuyển sang kịch nói. Ngoài sân khấu kịch, nghệ sĩ Diễm Trinh còn góp mặt trong nhiều phim truyền hình như: Tình như tia nắng, Pha lê không dễ vỡ, Trái tim lỡ nhịp, Vùng hạ chuyển mình, Thương lắm đò ơi...

Tuy hoạt động miệt mài là vậy nhưng tên tuổi nghệ sĩ Diễm Trinh không được nổi tiếng như các đồng nghiệp cùng trang lứa. Cũng vì thế mà mức thù lao cho các vai diễn của bà không cao, cuộc sống khá chật vật.

Tuổi xế chiều của nghệ sĩ Diễm Trinh: Chật vật mưu sinh, bệnh tật hoành hành, vẫn mong muốn được mời đi diễn - Ảnh 1
Nghệ sĩ Diễm Trinh (phải) góp mặt trong nhiều phim truyền hình như: Tình như tia nắng, Pha lê không dễ vỡ, Trái tim lỡ nhịp, Vùng hạ chuyển mình, Thương lắm đò ơi... - Ảnh: Internet

Hiện tại, vào những ngày cuối tuần, nghệ sĩ Diễm Trinh phải tranh thủ đi diễn thêm ở các sân khấu nhỏ lẻ để trang trải cuộc sống. Cách đây khoảng 8 năm, nghệ sĩ Diễm Trinh từng 2 lần suýt chết vì tai nạn giao thông. Kể từ đó, sức khỏe của bà giảm sút trầm trọng và mắc thêm nhiều căn bệnh khác. Một trong số những căn bệnh bà mắc phải là giãn tĩnh mạch, máu không bơm lên não mà bị dồn xuống chân dẫn đến các mạch máu bị vỡ. Chính điều này đã khiến bà bị phình động mạch chủ ở bụng và hai động mạch thận.

Tuổi xế chiều của nghệ sĩ Diễm Trinh: Chật vật mưu sinh, bệnh tật hoành hành, vẫn mong muốn được mời đi diễn - Ảnh 2
ách đây khoảng 8 năm, nghệ sĩ Diễm Trinh từng 2 lần suýt chết vì tai nạn giao thông. Kể từ đó, sức khỏe của bà giảm sút trầm trọng và mắc thêm nhiều căn bệnh khác - Ảnh: Internet

Sau hơn nửa năm điều trị, động mạch chủ trong thành bụng có nguy cơ bị vỡ, buộc phải thực hiện 3 lần mổ và trải qua một cơn nguy kịch, rất tốn kém và đau đớn. Bản thân nghệ sĩ Diễm Trinh không đủ tiền để phẫu thuật, phải nhờ sự trợ giúp từ đồng nghiệp. 

"Từ trước đến giờ tôi đi làm có bao nhiêu tiền đều lo hết cho gia đình nên khi bệnh tật, vào viện không có tiền. Cũng may là bao nhiêu bạn bè, anh em đồng nghiệp đã chia sẻ, giúp đỡ để cứu cái mạng cho tôi. Tôi mổ hết ba trăm mấy chục triệu liền nhưng anh em đồng nghiệp quyên góp hỗ trợ cho tôi đến 200 triệu, giúp tôi cứu được cái mạng mình" - nữ nghệ sĩ tâm sự.

Tuổi xế chiều của nghệ sĩ Diễm Trinh: Chật vật mưu sinh, bệnh tật hoành hành, vẫn mong muốn được mời đi diễn - Ảnh 3
Ở tuổi xế chiều, bà chỉ mong được đóng phim, đi diễn vì quá nhớ nghề - Ảnh: Internet

Sau khi trải qua ba cuộc phẫu thuật, tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Diễm Trinh đã khá hơn, nhưng vẫn rất yếu nên gặp khó khăn trong công việc, kinh tế eo hẹp. Không có vai diễn, bà dự định sẽ buôn bán đồ ăn để trang trải cuộc sống nhưng bà vẫn không quên được sân khấu và những vai diễn. Ở tuổi xế chiều, bà chỉ mong được đóng phim, đi diễn vì quá nhớ nghề.

Hiện, bà sống ở căn nhà nhỏ thuộc một chung cư ở quận Bình Tân (TP.HCM) với người chồng hơn 70 tuổi cùng con gái và cháu ngoại. Con trai nữ diễn viên năm nay 28 tuổi đang đi làm thuê. Còn con gái bà đã ly dị chồng, phải một mình nuôi con nhỏ 4 tuổi và kinh tế cũng khó khăn nên dù bệnh tật, bà vẫn phải ngày đêm lo cho con, ở nhà chăm cháu ngoại. 

Tuổi xế chiều của nghệ sĩ Diễm Trinh: Chật vật mưu sinh, bệnh tật hoành hành, vẫn mong muốn được mời đi diễn - Ảnh 4
Nữ nghệ sĩ không ngại tiết lộ những vết mổ chằng chịt ở bụng - Ảnh: Internet

 

Hồi tháng 6/2022, nhóm Ngũ Long du ký của nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng đến thăm nghệ sĩ Diễm Trinh thì theo bà chia sẻ, bệnh tình đã thuyên giảm nhưng vết mổ đôi khi vẫn đau: "Ăn thì không nhiều được, mỗi lần chỉ ăn một chút thôi. Lúc đi quay, tôi cũng ăn ít lắm, ăn nhiều là ngồi một lát sẽ mệt. Nhiều khi trở trời, vết thương cũng đau nhức. Thấy đau thì mua thuốc đau nhức uống vậy thôi chứ không dám đi khám vì tốn tiền nhiều lắm". 

Hiện tại, thời gian rảnh rỗi ở nhà, bà trông cháu và kiếm việc lặt vặt làm thêm: bào củ hành, làm bánh,... để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. 

Nghệ sĩ Diễm Trinh: "Họ sợ tôi đang diễn thì chết, đứt gánh giữa đường nên không dám mời"

Nghệ sĩ Diễm Trinh: "Họ sợ tôi đang diễn thì chết, đứt gánh giữa đường nên không dám mời"

"Tôi đang đau đớn lắm, phải nằm một chỗ trên giường bệnh, không đi đâu được", nghệ sĩ Diễm Trinh nói.

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