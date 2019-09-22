Mới đây, nữ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc cùng nhau xuất hiện tại tiệc sinh nhật của con trai khiến nhiều người bất ngờ.

Cách đây vài giờ, nữ diễn viên Nhật Kim Anh vừa đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật lần thứ 4 của con trai Bửu Long lên trang cá nhân. Kèm theo đó, người đẹp còn viết: “Sinh nhật cục vàng của Mẹ!”. Bài đăng của Nhật Kim Anh - Ảnh: FB Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Nhật Kim Anh đã cùng gia đình tổ chức cho con trai một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng. Bé Bửu Long được mẹ cho diện bộ suit màu xanh lịch lãm cực điển trai. Cậu bé được nhận xét vô cùng đáng yêu và hiếu động.

Bửu Long hạnh phúc bên mẹ - Ảnh: FB Được gặp lại con sau thời gian xa cách, nữ diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc. Cô luôn tươi cười rạng rỡ và ôm hôn con trai thắm thiết. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong bữa tiệc này lại là khoảnh khắc Nhật Kim Anh chụp hình cùng chồng cũ Bửu Lộc và ba mẹ chồng. Trong ảnh, chồng cũ Nhật Kim Anh còn không ngần ngại ôm vai nữ diễn viên. Nhật Kim Anh vô cùng rạng rỡ khi ở bên con trai - Ảnh: FB Chồng cũ Nhật Kim Anh cũng xuất hiện trong bữa tiệc - Ảnh: FB Bửu Lộc khoác vai Nhật Kim Anh tình cảm - Ảnh: FB Gia đình hai bên có mặt đông đủ tại sinh nhật của Bửu Long - Ảnh: FB Một số hình ảnh khác trong tiệc sinh nhật con trai Nhật Kim Anh:

Dưới bài đăng của Nhật Kim Anh, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bé Bửu Long: “Chúc em Tin thông minh học giỏi và yêu thương mẹ Kim Anh thiệt nhiều”, “Cố lên 2 mẹ con! Chúc Tin ngoan, hiền và thông minh!”, “Chúc con luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, yêu thương mọi người đặc biệt là mẹ nha con”… Có thể thấy, dù gần đây có nhiều lùm xùm nhưng Nhật Kim Anh vẫn chấp nhận gặp mặt chồng cũ để con trai có một sinh nhật trọn vẹn và ý nghĩa bên bố mẹ.

Ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh: “Tự mình là đại gia của chính mình thì vẫn hay hơn” Ba năm qua với những "sóng gió" liên tục ập đến khi hôn nhân đổ vỡ sau hai năm gắn bó, trộm đột nhập nhà "cuỗm" số tiền nhiều năm tích góp, Nhật Kim Anh cho biết hiện tại cô đang nỗ lực cân bằng lại cuộc sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-to-nhau-quyet-liet-hau-ly-hon-nhat-kim-anh-van-vui-ve-cung-chong-cu-to-chuc-sinh-nhat-cho-con-trai-338647.html