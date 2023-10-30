Từng lộ ảnh kém thon gọn qua cam thường, giờ đây sắc vóc Hương Tràm gây bất ngờ trong loạt ảnh khoe dáng với đồ tắm!

Hậu trường 30/10/2023 20:49

Ngoại hình của Hương Tràm có sự thay đổi rõ trong thời gian qua.

Tối 11/9 vừa qua, Hương Tràm bất ngờ đăng tải hình ảnh kèm thông báo đã trở về Việt Nam sau 4 năm định cư ở xứ sở cờ Hoa. Theo tiết lộ, mục đích quay về lần này của Hương Tràm là để thăm người thân. Về những dự định cũng như kế hoạch hoạt động showbiz trong thời gian tới, Hương Tràm chưa có tiết lộ cụ thể. 

Ngoài sự nghiệp âm nhạc thì nhan sắc của nữ ca sĩ cũng là chủ đề thường được dân tình bàn tán. Bởi lẽ, cách đây không lâu Hương Tràm từng bị lộ ảnh tròn trịa, có dấu hiệu tăng cân mất kiểm soát khi lọt vào "cam thường" của khán giả tại một sự kiện ở nước ngoài. 

Từng lộ ảnh kém thon gọn qua cam thường, giờ đây sắc vóc Hương Tràm gây bất ngờ trong loạt ảnh khoe dáng với đồ tắm! - Ảnh 1
Cách đây không lâu Hương Tràm từng bị lộ ảnh tròn trịa, có dấu hiệu tăng cân mất kiểm soát khi lọt vào "cam thường" của khán giả tại một sự kiện ở nước ngoài.

Tuy nhiên, mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ tung loạt khoảnh khắc thả dáng với bikini cực hút mắt. Ở góc chụp cận, có thể thấy Hương Tràm đã trở lại body thon gọn và đường cong quyến rũ. Những hình ảnh mới do Hương Tràm tự đăng so với lúc bị "team qua đường" bắt gặp quả có sự khác biệt rõ. Đây có thể là kết quả của quá trình cô chăm chỉ luyện tập thể thao, chạy bộ suốt thời gian qua. 

Từng lộ ảnh kém thon gọn qua cam thường, giờ đây sắc vóc Hương Tràm gây bất ngờ trong loạt ảnh khoe dáng với đồ tắm! - Ảnh 2
Từng lộ ảnh kém thon gọn qua cam thường, giờ đây sắc vóc Hương Tràm gây bất ngờ trong loạt ảnh khoe dáng với đồ tắm! - Ảnh 3
Tuy nhiên, mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ tung loạt khoảnh khắc thả dáng với bikini cực hút mắt. Ở góc chụp cận, có thể thấy Hương Tràm đã trở lại body thon gọn và đường cong quyến rũ

Thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp, Hương Tràm theo đuổi hình tượng nữ tính, chững chạc khi thường xuyên lựa chọn outfit "kín cổng cao tường". Cô gần như hiếm khi khoe cơ thể hay tạo dáng sexy. Nhưng hiện tại, sau nhiều năm du học tại Mỹ, nữ ca sĩ không chỉ thay đổi về màu sắc âm nhạc mà hình ảnh cũng "thoát kén" đáng kể. Từng lộ ảnh kém thon gọn qua cam thường, giờ đây sắc vóc Hương Tràm gây bất ngờ trong loạt ảnh khoe dáng với đồ tắm! - Ảnh 4

Từng lộ ảnh kém thon gọn qua cam thường, giờ đây sắc vóc Hương Tràm gây bất ngờ trong loạt ảnh khoe dáng với đồ tắm! - Ảnh 5
Hương Tràm đã về Việt Nam sau 4 năm du học Mỹ 

Trong 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm từng khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ cùng với nghệ danh mới là Charmy Pham. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 thường xuyên diện phong cách cá tính, quyến rũ. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật về cuộc sống và những hình ảnh đời thường của mình.

Từng lộ ảnh kém thon gọn qua cam thường, giờ đây sắc vóc Hương Tràm gây bất ngờ trong loạt ảnh khoe dáng với đồ tắm! - Ảnh 6
Trong 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm từng khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ cùng với nghệ danh mới là Charmy Pham

Cách đây không lâu, Hương Tràm vừa "comeback" làng âm nhạc Việt với bài hát LaLaLa. Vẻ ngoài nóng bỏng, vũ đạo điêu luyện cùng giọng hát nội lực của Hương Tràm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Dù vậy, lần tái xuất của giọng ca 8x vẫn chưa nổi bật và đạt được đúng kì vọng của nhiều người. 

 

 

Từ khóa:   Hương Tràm hình ảnh Hương Tràm Hương Tràm diện bikini

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