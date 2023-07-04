Từng kiếm 60 cây vàng cho một tập phim, Lý Hùng hiện tại giàu cỡ nào?

Lý Hùng là ngôi sao có mức cát-xê cao nhất Việt Nam ở thập niên 90, dù đã qua thời hoàng kim, nam diễn viên vẫn giàu có đáng ngưỡng mộ.

Lý Hùng là một diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ của Việt Nam, anh từng đảm nhận vai chính của hàng loạt bộ phim truyền hình như: Phạm Công - Cúc Hoa, Người không mang họ, Dollars trắng,..ngoài ra anh còn góp mặt trong loạt siêu phẩm quốc tế: Kế hoạch 99, Cảnh sát đặc khu, Hồng hải tặc,.. Lý Hùng là một diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ của Việt Nam. Tài tử màn ảnh một thời đã được Guiness Việt Nam ghi kỷ lục: Nam diễn viên có cát-xê cao nhất Việt Nam, với con số 30 triệu đồng/tập, tương đương 60 cây vàng. Lý Hùng từng đùa rằng, nếu tính ra giá trị hiện tại, mức cát-xê của anh có thể lên đến 2 tỷ đồng. Đến nay, nếu theo cách quy đổi này, vẫn chưa ai vượt nổi kỷ lục của Lý Hùng trong làng phim ảnh.

ài tử màn ảnh một thời đã được Guiness Việt Nam ghi kỷ lục: Nam diễn viên có cát-xê cao nhất Việt Nam, với con số 30 triệu đồng/tập, tương đương 60 cây vàng. Hiện tại, nam diễn viên hạn chế đóng phim mà thay vào đó là tập trung kinh doanh, sản xuất phim ảnh, bỏ không ít vốn vào lĩnh vực bất động sản. Thỉnh thoảng mới ca hát hoặc nhận lời quay gameshow. Hiện tại, nam diễn viên hạn chế đóng phim mà thay vào đó là tập trung kinh doanh, sản xuất phim ảnh, bỏ không ít vốn vào lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, anh đã mua cổ phiếu của công ty nhà đất do anh trai mình là doanh nhân Lý Điền Sơn sáng lập và điều hành. Tính đến cuối tháng 8/2016, Lý Hùng đang sở hữu 30.800 cổ phiếu, có giá trị khoảng 800 triệu đồng.

Khu biệt thự liên kế sân vườn ở quận 9 với 279 căn là một trong những dự án nổi bật nhất của công ty bất động sản do anh em Lý Hùng nắm giữ cổ phiếu. Khu biệt thự liên kế sân vườn ở quận 9 với 279 căn là một trong những dự án nổi bật nhất của công ty bất động sản do anh em Lý Hùng nắm giữ cổ phiếu. Ở tuổi gần 50, Lý Hùng sống cuộc sống giàu sang cùng bố mẹ tại một căn biệt thự 3 tầng nằm trên diện tích đất 700m2 trong khu dân cư yên tĩnh ở quận Tân Bình. Tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là phòng ngủ rộng khoảng 100m2. Đáng chú ý nhất chính là hầm xe của nhà Lý Hùng, gồm 1 tầng để xe máy và một cầu nâng xe được anh đặt mua từ Mỹ đủ để đủ chỗ cho 2 xe hơi. Bên cạnh đó anh còn trồng cây, nuôi chim, thả cá trong một khoảng sân lớn. Ở tuổi gần 50, Lý Hùng sống cuộc sống giàu sang cùng bố mẹ tại một căn biệt thự 3 tầng nằm trên diện tích đất 700m2 trong khu dân cư yên tĩnh ở quận Tân Bình.

Bên cạnh đó anh còn trồng cây, nuôi chim, thả cá trong một khoảng sân lớn. Đáng chú ý nhất chính là hầm xe của nhà Lý Hùng, gồm 1 tầng để xe máy và một cầu nâng xe được anh đặt mua từ Mỹ đủ để đủ chỗ cho 2 xe hơi. Hiện tại, để phục vụ việc đi lại trong thành phố, anh đã mua một chiếc Mercedes GLA với độ an toàn cao. Ngoài ra, để thỏa mãn sở thích ngắm phố phường, đi lại thuận tiện, anh thường chạy xe Vespa. Hiện tại, để phục vụ việc đi lại trong thành phố, anh đã mua một chiếc Mercedes GLA với độ an toàn cao. Ngoài ra, để thỏa mãn sở thích ngắm phố phường, đi lại thuận tiện, anh thường chạy xe Vespa. Đi qua thời hoàng kim, nam tài tử sống bình an với đại gia đình, khẳng định bản thân không vội vàng chuyện kết hôn và quan niệm mọi thứ là nhân duyên. Đi qua thời hoàng kim, nam tài tử sống bình an với đại gia đình, khẳng định bản thân không vội vàng chuyện kết hôn và quan niệm mọi thứ là nhân duyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-kiem-60-cay-vang-cho-mot-tap-phim-ly-hung-hien-tai-giau-co-nao-598217.html