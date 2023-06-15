Thập niên 90, Lý Hùng là một trong những tài tử "làm mưa làm gió" làng phim Việt. Anh được nhiều khán giả mến mộ, săn đón. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn liên tục đóng cặp với những mỹ nhân tên tuổi như: Diễm Hương, Việt Trinh, Mộng Vân... Thế nhưng, những năm gần đây, Lý Hùng đã hạn chế các hoạt động showbiz để dành nhiều thời gian cho gia đình, thi thoảng chỉ xuất hiện trong một số chương trình truyền hình.

Nếu hỏi khi nào có gia đình tôi không trả lời chắc chắn được, không biết năm nay, năm sau hoặc năm kia. Tôi chưa tuyên bố, tôi ít chia sẻ trên báo giới chuyện tình cảm, tôi quen ai tôi cũng không nói. Tôi không có tính đó, vì như vậy có chia tay thì mọi chuyện sẽ rất êm đẹp".

Ở tuổi U60, Lý Hùng được đánh giá vẫn giữ vững phong độ, thân hình rắn chắc. Dù đã qua thời hoàng kim, tài tử 54 tuổi vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi sở hữu một khối tài sản cực lớn. Tuy nhiên, về đường tình duyên, nam nghệ sĩ vẫn "độc thân" khiến người hâm mộ nhiều lần đặt nghi vấn về giới tính. Nam diễn viên từng cho biết rất nhiều người hỏi anh sao vẫn chưa lấy vợ, nhưng: "Tôi cũng là người bình thường như bao người khác trong xã hội, tôi cũng mong muốn có mái ấm gia đình riêng. Tôi cũng dang dở vài mối tình, nhưng có lẽ có duyên mà chưa có nợ. Mặc dù đến hôm nay tôi vẫn còn độc thân nhưng tôi không cảm thấy buồn vì bên cạnh tôi còn có gia đình, có ba mẹ, anh em và công việc.

Ở tuổi U60, nam nghệ sĩ vẫn "độc thân" khiến người hâm mộ nhiều lần đặt nghi vấn về giới tính

Đề cập đến người phụ nữ lý tưởng, Lý Hùng cho biết, anh không đòi hỏi môn đăng hộ đối vì gia đình anh cũng đầy đủ. Chia sẻ về tiêu chí chọn bạn đời, Lý Hùng bày tỏ: "Vợ tôi phải là người đàng hoàng, biết chia sẻ với người yêu, đồng cảm, đặc biệt phải chung thuỷ là điều tôi cần".

Chưa dừng lại ở đó, Lý Hùng cũng cho biết, anh đang có người yêu nhưng anh vẫn chưa bao giờ tuyên bố vì anh chưa kết hôn: "Nhiều người nghi ngờ giới tính của tôi nhưng tôi khẳng định mình là X-men. Còn ai nói gì, tôi cũng không quan tâm".

Lý Hùng cũng cho biết, anh đang có người yêu nhưng anh vẫn chưa bao giờ tuyên bố vì anh chưa kết hôn

Trước đó, từng chia sẻ về việc ít nhận lời tham gia phim trong những năm gần đây, Lý Hùng cho biết bản thân vẫn rất đam mê nghệ thuật và thường xuyên nhận được những lời mời đóng phim. Tuy nhiên, thời gian qua anh vẫn chưa thấy kịch bản phù hợp nên chưa nhận vai.

Chia sẻ tại chương trình Mái ấm gia đình Việt, diễn viên Lý Hùng cũng tiết lộ chính sự ra đi đột ngột của cha ruột - NSND Lý Huỳnh cũng là một trong những lý do khiến anh ít xuất hiện trên màn ảnh. Lý Hùng tâm sự, cha là người đã dạy dỗ anh rất nhiều điều trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, từ việc dạy võ đến khi bước vào nghệ thuật. Nam diễn viên sinh năm 1969 khẳng định bản thân có trên 30 năm nổi tiếng và được mệnh danh là "tài tử màn bạc" phần lớn nhờ sự dạy dỗ của cha.

Lý Hùng được đánh giá vẫn giữ vững phong độ, thân hình rắn chắc nhờ chăm luyện tập thể thao

Không chỉ vậy, Lý Hùng từng được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là "nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất phim Việt Nam". Vì vậy, anh rất khắt khe trong việc lựa chọn kịch bản, vai diễn phù hợp cho bản thân.

Lý Hùng từng được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là "nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất phim Việt Nam". Vì vậy, anh rất khắt khe trong việc lựa chọn kịch bản

Về việc trở lại màn ảnh, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi không muốn trở lại màn ảnh bằng một vai diễn nhàm chán, không ấn tượng, khiến khán giả thất vọng. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đóng phim nhưng phải là những vai diễn khiến tôi thật sự tâm đắc".