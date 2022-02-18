Từng gây sốt MXH với khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn chồng thiếu gia, nay Hòa Minzy "quay xe" tuyên bố chưa cầu hôn

Liên tục bị soi nhiều khoảnh khắc chứng minh đã "đường ai nấy đi" với ông xã thiếu gia, thế nhưng, Hòa Minzy vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.
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Chiều tối 17/2, MXH xôn xao trước nghi vấn Hòa Minzy và ông xã thiếu gia Minh Hải đã chia tay. Theo đó, cặp đôi bị soi ra việc cùng để chế độ độc thân trên trang cá nhân, không những vậy, suốt 4 tháng qua, cả hai cũng không còn tương tác hay xuất hiện cùng nhau nữa. Dịp Tết nguyên Đán vừa qua, Hòa Minzy và Minh Hải chỉ đăng hình ảnh con trai mà không chụp hình cùng nhau, hay dịp Valentine cả nữ ca sĩ và chồng đều không có bất kỳ động thái nào nhắc đến nhau.
Đáng chú ý, mới đây trong khi tương tác với người hâm mộ, Hòa Minzy cũng bất ngờ phủ nhận việc cầu hôn ông xã. Cụ thể, khoảng thời gian quen ông xã thiếu gia, nữ ca sĩ từng gây sốt MXH với khoảnh khắc hát bài "Cầu hôn" và quỳ gối trên sân khấu cầu hôn Minh Hải: "Anh có yêu em không, có muốn về nhà với em không?". Chính khoảnh khắc này khiến nhiều người cho rằng cô đã cầu hôn ông xã thiếu gia.
Tuy nhiên khi được fan nhắc lại khoảnh khắc này và khẳng định "bé Hoà đã lỡ cầu hôn anh trước", Hoà Minzy lại cho biết trong bài hát Cầu Hôn có câu hát đó chứ cô chưa cầu hôn Minh Hải bao giờ. Câu trả lời của nữ ca sĩ càng khiến dân tình thêm nghi ngờ về việc cô đã "toang" với ông xã.
Hoà Minzy hẹn hò với Minh Hải từ năm cô 22 tuổi. Sau thời gian hẹn hò, cả hai công bố đã có chung với nhau một nhóc tỳ vô cùng đáng yêu. Dù sống chung và đã có 1 cậu con trai 3 tuổi nhưng đến nay cặp đôi vẫn chưa từng tổ chức đám cưới, nói về việc này, Hòa Minzy từng cho biết bản thân muốn có con trước rồi mới tổ chức đám cưới, để con có thể cùng tham dự đám cưới bố mẹ.
Chồng Hòa Minzy là Nguyễn Minh Hải sinh năm 1988, giám đốc công ty phân bón lớn tại miền Tây. Anh thường có những chuyến du lịch nước ngoài, niềm đam mê đồ hiệu, thích sưu tập ví da, đồng hồ, giày... Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi thường xuyên gây sốt với những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Đến nay, nữ ca sĩ và chồng vẫn chưa lên tiếng về việc ly hôn.