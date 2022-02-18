Từng gây sốt MXH với khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn chồng thiếu gia, nay Hòa Minzy "quay xe" tuyên bố chưa cầu hôn

Chiều tối 17/2, MXH xôn xao trước nghi vấn Hòa Minzy và ông xã thiếu gia Minh Hải đã chia tay. Theo đó, cặp đôi bị soi ra việc cùng để chế độ độc thân trên trang cá nhân, không những vậy, suốt 4 tháng qua, cả hai cũng không còn tương tác hay xuất hiện cùng nhau nữa. Dịp Tết nguyên Đán vừa qua, Hòa Minzy và Minh Hải chỉ đăng hình ảnh con trai mà không chụp hình cùng nhau, hay dịp Valentine cả nữ ca sĩ và chồng đều không có bất kỳ động thái nào nhắc đến nhau.

Đáng chú ý, mới đây trong khi tương tác với người hâm mộ, Hòa Minzy cũng bất ngờ phủ nhận việc cầu hôn ông xã. Cụ thể, khoảng thời gian quen ông xã thiếu gia, nữ ca sĩ từng gây sốt MXH với khoảnh khắc hát bài "Cầu hôn" và quỳ gối trên sân khấu cầu hôn Minh Hải: "Anh có yêu em không, có muốn về nhà với em không?". Chính khoảnh khắc này khiến nhiều người cho rằng cô đã cầu hôn ông xã thiếu gia.