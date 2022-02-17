Biến căng đét: Lộ loạt nghi vấn Hòa Minzy đã âm thầm chia tay bạn trai đại gia dù đã có con chung?

Netizen đang vô cùng hoang mang trước thông tin Hoà Minzy và chồng đại gia đã âm thầm "đường ai nấy đi".

Đôi vợ chồng ca sĩ Hòa Minzy và đại gia Minh Hải khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ trước một tình yêu đẹp, đặc biệt là khi cặp đôi công khai "thế lực nhí" đáng yêu vô đối. Có thể thấy, từ khi làm dâu hào môn, cuộc sống Hòa Minzy thăng hạng rõ rệt. Trong thời gian hẹn hò và sống chung trong một mái nhà, cả hai thường xuyên đăng ảnh, tương tác qua lại và có nhiều hành động, lời nói "tình bể bình". Tuy nhiên, mới đây nhất, netizen bỗng phát hiện ra loạt bằng chứng là lạ nghi vấn Hòa Minzy và chồng đại gia đã "đường ai nấy đi" trong âm thầm. Tin đồn này xuất hiện từ một động thái trên trang cá nhân của nữ ca sĩ. Cụ thể, Hòa Minzy và Minh Hải dù đã có con chung với nhau nhưng vẫn để chế độ độc thân trên Facebook.

Cả2 Hoà Minzy và Minh Hải đều để trạng thái độc thân trên Facbook - Ảnh: Chụp màn hình Cũng không loại trừ khả năng cả 2 vẫn giữ chế độ này từ trước đến nay và vẫn chưa thay đổi. Dẫu vậy, cư dân mạng lại tiếp tục soi ra một chi tiết vào dịp Valentine vừa qua. Vốn đôi vợ chồng Hòa Minzy thường thể hiện tình cảm trên mạng xã hội thế nhưng trong ngày Lễ tình nhân vừa qua, cả 2 không có động thái nào nhắc đến nhau hay dành cho nhau lời chúc ngọt ngào như trước. Cả 2 cũng không nhắc gì đến nhau trong ngày Lễ tình nhân - Ảnh: Chụp màn hình Chính những bằng chứng này khiến nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn cả 2 đã rạn nứt hôn nhân sau thời gian mặn nồng. Nhiều người đã không ngần ngại đặt câu hỏi dưới bài đăng về ngày Valentine của Minh Hải rằng sao không tặng quà cho Hoà Minzy, số khác bày tỏ sự lo lắng cho mối quan hệ của cả hai. Trước những bình luận này, Minh Hải thẳng thừng đáp trả rằng: "1. Không có quà là không yêu? 2. Có quà mới gọi là yêu? 3. Yêu mới mua quà? Em muốn phụ nữ nghĩ câu nào nhất?".

Thậm chí, trả lời một bình luận khác, Minh Hải còn gay gắt hơn: "Bạn vui lòng đừng đọc đoạn đối thoại của 2 người khác không có bạn trong cuộc đối thoại đấy rồi biến suy nghĩ của mình thành suy nghĩ của người khác! Đoạn đối thoại đấy là của tôi và thằng em, bạn không trong cuộc sẽ không thể nào hiểu được nên vui lòng không bình luận gây hiểu nhầm cho nhiều người khác! Cám ơn". Minh Hải đáp trả gay gắt khi có cư dân mạng xăm soi vào chuyện tình cảm của 2 người - Ảnh: Chụp màn hình Về phía Hoà Minzy vẫn chưa lên tiếng gì về tin đồn này nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng soi ra một câu nói ẩn ý của cô vào ngày 12/2 vừa qua. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh chụp lại khoảnh khắc đẹp khi chứng kiến màn cầu hôn trong MV mới của Đức Phúc. Đáng chú ý, cô đính kèm dòng status: "Rồi một ngày Hoà sẽ nói cho mọi người biết khoảnh khắc lúc này Hoà thực sự nghĩ gì?". Hòa Minzy có câu nói ẩn ý khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình Phát ngôn này của Hoà Minzy đang gây nhiều bàn tán xôn xao trên khắp cõi mạng. Nhiều người cho rằng Hoà Minzy đã ẩn ý nói về chuyện "toang" với chồng đại gia. Tuy nhiên, sự tình thế nào thì vẫn cần chờ đợi phản hồi chính thức từ Hoà Minzy và Minh Hải.

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