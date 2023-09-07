Trương Mỹ Nhân tiếp tục để lộ vòng 2 lùm lùm giữa nghi vấn mang thai con thứ 2 sau khi đăng kí kết hôn với Phí Ngọc Hưng

Sau khi thông báo "tin vui", nàng Á hậu này liên tục vướng tin đồn mang thai lần 2 khi liên tục bị soi chi tiết ngoại hình thay đổi khác lạ.

Trương Mỹ Nhân được biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2017. Cô còn là Á hậu 1 Miss Supranational Vietnam 2018. Ngoài vai trò người mẫu, Mỹ Nhân lấn sân sang thử sức với lĩnh vực diễn xuất và gây ấn tượng thông qua loạt phim như: Gạo nếp gạo tẻ 2, Vua bánh mì,... Còn Phí Ngọc Hưng kém vợ một tuổi. Anh được yêu thích sau chương trình hẹn hò “Vì yêu mà đến”. Với lợi thế ngoại hình nổi bật, hiện anh hoạt động với vai trò người mẫu và diễn viên.

Tối ngày 16/8 vừa qua, trên trang cá nhân của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đều gây chú ý khi bất ngờ đăng tải hình ảnh đi đăng ký kết hôn với sự chính kiến của con gái Bona. Bên dưới bài đăng của bộ đôi nghệ sĩ trẻ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến cặp đôi 9X, đồng thời mong chờ đám cưới của họ trong thời gian tới. Tối ngày 16/8 vừa qua, trên trang cá nhân của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đều gây chú ý khi bất ngờ đăng tải hình ảnh đi đăng ký kết hôn với sự chính kiến của con gái Bona Sau khi thông báo "tin vui", nàng Á hậu này liên tục vướng tin đồn mang thai lần 2 khi liên tục bị soi chi tiết ngoại hình thay đổi khác lạ. Trước đó, khi Trương Mỹ Nhân chia sẻ đoạn clip dạy con gái Bona diễn xuất, trong một vài phân đoạn, dân tình nhanh chóng nhận ra gương mặt Trương Mỹ Nhân có phần đầy đặn và tròn trịa hơn. Cô nàng cũng khéo léo diện trang phục che chắn vóc dáng. Khi đặt tay trước bụng, Trương Mỹ Nhân cũng để lộ rõ mồn một vòng 2 lùm lùm.

Sau khi thông báo "tin vui", nàng Á hậu này liên tục vướng tin đồn mang thai lần 2 khi liên tục bị soi chi tiết ngoại hình thay đổi khác lạ Không chỉ vậy, mới đây nhất, khi xuất hiện tại sự kiện của Lan Khuê, Trương Mỹ Nhân lộ vòng 2 lớn trong bộ trang phục ôm sát cơ thể. Dù bên ngoài có một tà áo giúp cô che đi thân hình nhưng trong một vài khoảnh khắc có thể thấy Trương Mỹ Nhân cũng có phần tăng cân hơn trước. Điều này khiến cho cư dân mạng càng có thêm bằng chứng khẳng định người đẹp đã mang thai lần 2. Dù cặp đôi chưa lên tiếng thông báo chính thức về tin vui này nhưng cư dân mạng đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân có "song hỷ" Mới đây nhất, khi xuất hiện tại sự kiện của Lan Khuê, Trương Mỹ Nhân lộ vòng 2 lớn trong bộ trang phục ôm sát cơ thể Dù cặp đôi chưa lên tiếng thông báo chính thức về tin vui này nhưng cư dân mạng đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân có "song hỷ" Trước đó, tháng 5/2023, Trương Mỹ Nhân đã được ông xã Phí Ngọc Hưng "chốt đơn" bằng nhẫn kim cương trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân tại Băng Cốc, Thái Lan. Hiện tại, Trương Mỹ Nhân hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện mà dành thời gian chăm sóc con gái Bona. Nhóc tỳ năm nay đã 3 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu được thừa hưởng từ bố mẹ.

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