Trương Hồ Phương Nga bất ngờ tái xuất showbiz với thân hình gầy gò khó nhận ra

Hậu trường 21/03/2019 11:56

Sau thời gian "im hơi lặng tiếng", Hoa hậu Phương Nga gây bất ngờ khi xuất hiện ở một sự kiện giải trí với thân hình gầy gò.

Tối 20/3, Hoa hậu Phương Nga xuất hiện ở một sự kiện thời trang tại Hà Nội sau hơn 1 năm tại ngoại trong vụ án với ông Cao Toàn Mỹ. Người đẹp ăn mặc giản dị với áo sơ mi màu nâu kết hợp cùng chân váy màu đen kiểu dáng công sở. Trái ngược với các mỹ nhân lộng lẫy trong sự kiện, Phương Nga trang điểm đơn giản và bối tóc lên cao gọn gàng.

Có thể thấy, chân dài sinh năm 1987 xinh đẹp và rạng rỡ hơn rất nhiều so với thời gian mới tại ngoại. Tuy nhiên, trông cô có vẻ gầy đi khiến nhiều bạn bè không khỏi lo lắng.  

Trương Hồ Phương Nga bất ngờ tái xuất showbiz với thân hình gầy gò khó nhận ra - Ảnh 1
Trương Hồ Phương Nga bất ngờ tái xuất showbiz với thân hình gầy gò khó nhận ra - Ảnh 2
Hoa hậu Phương Nga tái xuất xinh đẹp sau hơn 1 năm tại ngoại - Ảnh: Internet
Trương Hồ Phương Nga bất ngờ tái xuất showbiz với thân hình gầy gò khó nhận ra - Ảnh 3
Phương Nga dường như đang có dự định quay trở lại làng giải trí - Ảnh: Internet
Trương Hồ Phương Nga bất ngờ tái xuất showbiz với thân hình gầy gò khó nhận ra - Ảnh 4
Phương Nga cho biết chính việc vào tù đã giúp mình mạnh mẽ và bản lĩnh hơn - Ảnh: Internet

Thời gian mới tại ngoại, Trương Hồ Phương Nga thi thoảng xuất hiện cùng bạn thân Thùy Dung. Tuy nhiên, cô hạn chế dùng mạng xã hội, đồng thời cũng không tương tác với ai trong làng giải trí

Việc người đẹp nhận lời tham dự sự kiện lần này gây bất ngờ cho nhiều người. Không ít khán giả cho rằng, đây có thể là động thái đầu tiên đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân sinh năm 1987 trong vai trò là người của công chúng.

Ông Cao Toàn Mỹ nói gì sau khi Hoa hậu Phương Nga làm đơn tố cáo?

Ông Cao Toàn Mỹ nói gì sau khi Hoa hậu Phương Nga làm đơn tố cáo?

"Tôi rất ngạc nhiên khi luật sư Phương Nga đã tư vấn cô tố cáo ngược vì đây là vấn đề nghe rất hoành tráng nhưng hoàn toàn không có cơ sở", ông Cao Toàn Mỹ nói.

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Từ khóa:   Trương Hồ Phương Nga Hoa Hậu Phương Nga Cao Toàn Mỹ

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