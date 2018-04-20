Trường Giang nhắn Nam Em: 'Động đến Nhã Phương đừng hòng sống yên ổn!'

Trường Giang đã có những chia sẻ đầu tiên sau khoảng thời gian dài im lặng trước tin đồn lăng nhăng với Nam Em.

Cách đây ít lâu, Nam Em từng khiến nhiều người sốc khi lên tiếng thừa nhận yêu Trường Giang. Điều đáng nói, giọng ca Cùng anh đi xa còn vô tư kể lại những kỷ niệm đẹp với Trường Giang, khẳng định nam danh hài yêu vội vã rồi phũ phàng với mình. Trước thông tin này, dư luận vô cùng bức xúc vì cho rằng Trường Giang đã phụ bạc Nhã Phương, gây tổn thương cho người con gái chịu nhiều hy sinh vì mình.

Trường Giang khẳng định không hề yêu Nam Em - ảnh: Internet

Cũng như những lần vướng phải scandal trước đây, sự im lặng của "Mười Khó" càng khiến sự việc thêm phần căng thẳng. Tuy nhiên, mới đây Trường Giang đã quyết chia sẻ trên Zing để bảo vệ người 'vợ tương lai' của mình.

Bằng giọng điệu khá buồn, nam danh hài thừa nhận có thích Nam Em nhưng đó chỉ là tình cảm quý mến như những người bạn, không hề có tình yêu nam nữ. Trường Giang nghi ngờ Top 8 Hoa hậu Trái đất không được bình thường và cấm cô tiếp tục gây tổn thương cho Nhã Phương.

"Thực sự đến ngày hôm nay, Trường Giang không dám chờ Nhã Phương tha thứ, vì Giang chưa tha thứ được cho mình. Nhiều người hỏi tại sao ốm vậy? Ừ thì đơn giản không ăn không ngủ được thì ốm thôi. Trong chuyện này, Nam Em không phải là người tổn thương, người tổn thương nhiều nhất là Nhã Phương. Trường Giang từng rất nhiều lần chứng kiến Nhã Phương khóc, khóc không ra nước mắt cũng có, khóc không thở được cũng có, cho nên mình thấy mình quá tệ...", Trường Giang trải lòng trên Zing.

Clip Trường Giang chia sẻ về chuyện tình với Nam Em

Giữa đêm, Nam Em đến nhà Trường Giang tặng hoa và bánh sinh nhật? Tưởng chừng chuyện tình tay ba Nam Em - Trường Giang - Nhã Phương đã khép lại, vụ việc lại bất ngờ bùng lên một lần nữa vào đúng ngày sinh nhật của Mười Khó.

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