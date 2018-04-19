Trường Giang sẽ đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ngọt ngào của Nhã Phương cùng bạn trai tin đồn

Thời gian gần đây, showbiz Việt khiến công chúng phải lắc đầu ngán ngẩm khi liên tục vướng nhiều lùm xùm tình ái. Đáng chú ý nhất là chuyện tình cảm của Trường Giang và Nhã Phương.

Trong khi Trường Giang bị chỉ trích lăng nhăng vì mối quan hệ tình cảm với Nam Em thì Nhã Phương cũng gây xôn xao khi vướng tin đồn yêu đương với diễn viên Nhan Phúc Vinh.