Trường Giang sẽ đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ngọt ngào của Nhã Phương cùng bạn trai tin đồn

Hậu trường 19/04/2018 14:54

Không chỉ trong phim mà ngoài đời Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh cũng có rất nhiều cử chỉ ngọt ngào, tình tứ.

Thời gian gần đây, showbiz Việt khiến công chúng phải lắc đầu ngán ngẩm khi liên tục vướng nhiều lùm xùm tình ái. Đáng chú ý nhất là chuyện tình cảm của Trường Giang và Nhã Phương.

Trong khi Trường Giang bị chỉ trích lăng nhăng vì mối quan hệ tình cảm với Nam Em thì Nhã Phương cũng gây xôn xao khi vướng tin đồn yêu đương với diễn viên Nhan Phúc Vinh.

Không chỉ có những hình ảnh ngọt ngào trong phim mà ngoài đời thực Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương cũng khá thân thiết và có nhiều cử chỉ quan tâm đặc biệt dành cho nhau.

Trường Giang sẽ đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ngọt ngào của Nhã Phương cùng bạn trai tin đồn - Ảnh 1
Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương đóng cặp trong phim Hương bưởi năm 2013 - Ảnh: Internet
Trường Giang sẽ đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ngọt ngào của Nhã Phương cùng bạn trai tin đồn - Ảnh 2
Cả hai từng hợp tác trong rất nhiều bộ phim đình đám - Ảnh: Internet
Trường Giang sẽ đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ngọt ngào của Nhã Phương cùng bạn trai tin đồn - Ảnh 3
Cảnh ngọt ngào của cặp đôi trên màn ảnh khiến khán giả tan chảy - Ảnh: Internet
Trường Giang sẽ đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ngọt ngào của Nhã Phương cùng bạn trai tin đồn - Ảnh 4
Có khá nhiều cơ hội hợp tác trong công việc nên cả hai rất thân thiết - Ảnh: Internet

Trường Giang sẽ đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ngọt ngào của Nhã Phương cùng bạn trai tin đồn - Ảnh 5

Trường Giang sẽ đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ngọt ngào của Nhã Phương cùng bạn trai tin đồn - Ảnh 6
Nhã Phương rất vui vẻ khi làm việc cùng Nhan Phúc Vinh - Ảnh: Internet
Trường Giang sẽ đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ngọt ngào của Nhã Phương cùng bạn trai tin đồn - Ảnh 7
Một trong những khoảnh khắc đáng yêu, dễ thương của cả hai - Ảnh: Internet
Trường Giang sẽ đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ngọt ngào của Nhã Phương cùng bạn trai tin đồn - Ảnh 8
Mới đây, trong lễ trao giải Cánh diều vàng cặp đôi cũng có dịp ngồi cạnh nhau - Ảnh: Internet
Trường Giang sẽ đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ngọt ngào của Nhã Phương cùng bạn trai tin đồn - Ảnh 9
Nhan Phúc Vinh chu đáo cởi áo khoác cho Nhã Phương khi thấy nữ diễn viên bị lạnh - Ảnh: Internet
Trường Giang sẽ đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ngọt ngào của Nhã Phương cùng bạn trai tin đồn - Ảnh 10
Cặp đôi khiến nhiều người hoài nghi đang hẹn hò vì lộ hình ảnh cùng nhau đi ăn đến 2 giờ sáng - Ảnh: internet
Nhan Phúc Vinh: 'Nhã Phương có nhắn tin xin lỗi vì đã làm phiền tôi'

Nhan Phúc Vinh: 'Nhã Phương có nhắn tin xin lỗi vì đã làm phiền tôi'

Nam diễn viên Nhan Phúc Vinh gọi tin đồn tình cảm với Nhã Phương là tai nạn nghề nghiệp 'từ trên trời rơi xuống'.

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